Dopo 5 matrimoni Lothar Matthäus a Parigi con una nuova fiamma, 38 anni più giovane di lui. Ecco chi è 

24.9.2025 - 14:12

Il 64enne Lothar Matthäus
Il 64enne Lothar Matthäus
IMAGO/Lackovic

Lothar Matthäus, icona del calcio tedesco, ha partecipato alla cerimonia del Pallone d'Oro a Parigi con la sua nuova giovane fidanzata. Il 64enne, che ha già cinque matrimoni alle spalle, ha divorziato l'ultima volta nel 2021. 

Igor Sertori

24.09.2025, 14:12

La leggenda del Bayern Monaco, dell'Inter e della Nazionale tedesca, Lothar Matthaus, ha partecipato alla cerimonia del Pallone d'Oro accompagnato dalla sua nuova fidanzata, una modella di 26 anni.

Come riportato dal «The Sun», l'ex calciatore tedesco ha mostrato un look impeccabile indossando un elegante abito nero per l'evento. Al suo fianco c'era Theresa Sommer, che ha attirato l'attenzione con un abito a fantasia e una borsa d'oro di Dolce & Gabbana.

La coppia, che si dice abbia iniziato a frequentarsi all'inizio dell'anno, è apparsa sorridente mentre posava per le foto sul tappeto rosso, godendo di una serata ricca di emozioni, con Ousmane Dembele del PSG incoronato miglior calciatore del mondo.

Si dice che i due si siano incontrati all'inizio dell'anno e siano stati visti insieme per la prima volta in una località sciistica austriaca ad aprile.

Lothar Matthäus in compagnia della nuova sua fiamma Theresa Sommer, a settembre 2025. 
Lothar Matthäus in compagnia della nuova sua fiamma Theresa Sommer, a settembre 2025. 
IMAGO/MIS

Il 64enne, che ha divorziato dalla quinta moglie Anastasia Klimko nel 2021, non ha confermato la relazione con Theresa all'epoca.

Quando interrogato dai media tedeschi, ha dichiarato: «Siamo venuti per sciare e il resto è una questione privata».

Secondo alcune fonti, Theresa, che di anni ne ha 26, conosce bene l'Inghilterra, avendo studiato economia e management al King's College di Londra. La ragazza, che ha anche studiato psicologia, ora lavora come modella.

Cinque matrimoni e 4 figli, da tre donne diverse

Il primo matrimonio di Lothar risale al 1981, quando sposò Silvia, con la quale ha avuto due figli. Due anni dopo, ha sposato la modella svizzera Lolita Morena, con cui ha avuto un figlio, prima di separarsi nel 1999.

Lothar con Lolita 
Lothar con Lolita 
imago/WEREK

L'ex numero 10 ha poi sposato Marijana Colic nel 2003, ma il matrimonio è durato solo cinque anni, quando si è unito in matrimonio, il quarto, con la modella ucraina Kristina Liliana Chudinova a Las Vegas. I due si sono separati due anni dopo.

Lothar con Liliana, nel 2009
Lothar con Liliana, nel 2009
KEYSTONE

L'ultimo matrimonio della favolosa Inter di Trapattoni è stato nel 2014, con Klimko, dalla quale ha divorziato sette anni dopo e con cui condivide un figlio.

Lothar con Anastasia Klimko nel 2018
Lothar con Anastasia Klimko nel 2018
imago/Future Image

Il redattore ha scritto parte di questo articolo con l'aiuto dell'AI.

