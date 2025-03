Louis Tomlinson

Per i superstiti della boyband si era parlato di una reunion ai BRIT Awards, poi non avvenuta.

Covermedia Covermedia

Louis Tomlinson potrebbe non esibirsi più con gli One Direction dopo la morte di Liam Payne.

Payne è morto tragicamente il 16 ottobre scorso dopo essere precipitato dal terzo piano di un hotel di Buenos Aires all'età di 31 anni.

Dopo la sua morte, si era vociferato di una possibile reunion della band, con Louis, Harry Styles, Niall Horan e Zayn Malik, ai BRIT Awards dell'1 marzo, reunion che poi non è avvenuta.

In risposta ai rumors, il PR di Louis ha dichiarato che non è nei piani del suo assistito tornare a esibirsi con il gruppo dopo la morte dell'amico Liam.

«Il Sun ha pubblicato una storia secondo cui i ragazzi si sarebbero riuniti ai Brits per Liam. Louis è affranto. Non potrebbe mai salire su un palco e cantare come parte della band dopo quello che è successo», ha detto il responsabile delle pubbliche relazioni al The Standard.

L'ex boyband non si è esibita alla cerimonia, ma Liam è stato ricordato con un commovente montaggio video sulle note della hit degli One Direction «Little Things».

Anche il conduttore Jack Whitehall ha reso omaggio al defunto cantante, descrivendolo come un «musicista estremamente dotato con un'anima incredibilmente gentile che ha toccato la vita di tutti coloro con cui è entrato in contatto».

Louis, dopo la morte dell'amico ed ex compagno di band, ha scritto su Instagram: «Sono oltremodo devastato nello scrivere questo, ma ieri ho perso un fratello», ha condiviso. «Liam era una persona che ammiravo ogni giorno, un'anima positiva, divertente e gentile».

Era «la parte più vitale degli One Direction», ha detto Tomlinson, aggiungendo come i due si fossero «avvicinati ancora di più» dopo lo scioglimento del gruppo nel 2016.