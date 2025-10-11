Louis Tomlinson

Il cantante allontana la possibilità di un'imminente reunion con gli ex compagni di band, dopo la tragica morte di Liam Payne, avvenuta quasi un anno fa.

Covermedia Covermedia

Louis Tomlinson non riesce «nemmeno a immaginare» una reunion degli One Direction senza Liam Payne.

Durante un'intervista al podcast «The Diary of a CEO», il cantante è tornato a parlare della possibilità di tornare sul palco con gli ex compagni di band, Harry Styles, Zayn Malik e Niall Horan. Pur lasciando aperto uno spiraglio, per Louis è attualmente inimmaginabile esibirsi nei brani dell'ex boyband senza Liam, morto tragicamente lo scorso ottobre a soli 31 anni dopo essere precipitato dal terzo piano di un hotel, a Buenos Aires.

«Non riesco proprio a immaginarlo... Non sono sicuro che sarebbe giusto (per Liam)», ha detto al conduttore Steven Bartlett. «Per amor di discussione, diciamo tra 25 anni, potrebbe accadere una cosa come quella degli Oasis... magari ci chiedono: «Tornate e fate questo numero di concerti». Non lo so... E l'ironia è che nessuno più di Liam avrebbe spinto per una reunion degli One Direction. Direi che sono arrivato secondo».

Nel corso dell'intervista, Louis ha ricordato i dettagli dell'incontro che ha portato alla pausa a tempo indeterminato della boyband nel 2016.

«Penso che ci siano momenti in cui serva essere egoista. È un sentimento che raramente si prova all'interno di una band, dove vige una sorta di cameratismo», ha continuato il trentatreenne. «Poi, all'improvviso, ti ritrovi con qualcuno che pensa in modo più indipendente e con la propria testa, cosa che, tra l'altro, ha tutto il diritto di fare. Ma quel giorno la stanza era fredda... Non ho mai sentito un'energia del genere. C'era un vuoto».

Prima dello scioglimento, era stato Zayn Malik a lasciare il gruppo nel 2015: una scelta che ferì profondamente Louis.

Tomlinson pubblicherà il suo terzo album in studio, «How Did I Get Here?», il 23 gennaio 2026.