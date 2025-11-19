Brenda Lodigiani

Con Michele Rosiello, la sitcom cult torna dal 24 novembre in versione digitale e pop.

Covermedia Covermedia

Brenda Lodigiani torna in prima linea con il reboot di «Love Bugs». Il debutto è previsto il 24 novembre su TV8, dal lunedì al venerdì alle 19:30 e in streaming. Al suo fianco Michele Rosiello, nuovo volto maschile della coppia che riporta in tv un format diventato iconico nei primi anni Duemila.

Diretta da Ivan Cotroneo e prodotta da Blu Yazmine, la serie conserva la struttura a sketch brevi e il ritmo brillante, aggiornando però tutto il resto: smartphone, messaggi vocali, gelosie nate via chat e appuntamenti scanditi dall’agenda digitale.

Lodigiani interpreta una partner appassionata e impulsiva; Rosiello un compagno affettuoso, legato alla famiglia e – dettaglio non causale – al Napoli. Insieme portano in scena la quotidianità di una relazione contemporanea, con ironia e riconoscibilità.

La tecnologia diventa quasi un comprimario: «lo smartphone è ormai un’estensione della mano e un «personaggio» della relazione», sottolinea la produzione. Il reboot punta proprio su questo: mostrare come i bug dell’amore restino identici, anche quando cambiano gli strumenti per comunicare.

Litigi, fraintendimenti, suocere ingombranti e routine frenetiche tornano protagonisti, filtrati da un linguaggio immediato e attuale.

Con questa nuova veste, «Love Bugs» mira a intercettare un pubblico trasversale, tra i nostalgici del format originale e gli spettatori più legati alla dimensione social.