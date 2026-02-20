  1. Clienti privati
Luca Argentero chiarisce: «A Sanremo non vado»

Covermedia

20.2.2026 - 11:00

Luca Argentero
Luca Argentero

Dalle parole a «Splendida Cornice» alla replica di Carlo Conti su «Chi»: il retroscena sull'esclusione dal Festival.

Covermedia

20.02.2026, 11:00

20.02.2026, 11:07

La sua presenza all’Ariston era considerata verosimile, anche in chiave promozionale per la nuova stagione della fiction «Doc». Ospite di Geppi Cucciari a «Splendida Cornice», Luca Argentero ha spiegato di aver ricevuto settimane fa una telefonata preliminare dall’organizzazione, senza che arrivasse poi una conferma ufficiale.

«Sanremo? Non ne ho idea, anzi mi piacerebbe saperlo. Mi hanno telefonato settimane fa e poi sono spariti tutti. È un po’ strano questo equivoco che continua a crearsi. Comunque no, non ho questo impegno a Sanremo. E se anche fosse, adesso non ci vado più, mi sono stufato di aspettare», ha dichiarato.

Le sue parole hanno alimentato il dibattito su una possibile esclusione. A fare chiarezza è intervenuto Carlo Conti, che al settimanale «Chi» ha spiegato come non si sia trattato di una bocciatura, bensì di un cambio di programmazione.

«C’è stato un piccolo equivoco: credo che dovesse venire per lanciare la nuova stagione di Doc, che doveva partire a marzo. Poi, invece, la serie è stata spostata a ottobre e, quindi, è saltato quel momento di promozione. Probabilmente non glielo avevano spiegato», ha precisato il direttore artistico.

Il Festival di Sanremo resta confermato dal 24 al 28 febbraio 2026. La nuova stagione di «Doc – Nelle tue mani» è attesa in autunno su Rai 1.

