Luca Argentero

Nonostante una carriera cinematografica e televisiva trentennale, l'attore resta associato al suo debutto nel reality del 2003 – e anche il ruolo da giudice ad «Amici» ha scatenato discussioni.

Covermedia Covermedia

Luca Argentero, attualmente uno degli attori più richiesti del panorama italiano, ha recentemente fatto un bilancio del suo percorso: «50 film, una grazia inaspettata e incredibile».

Eppure, nonostante i successi raccolti in vent'anni, l'etichetta di ex concorrente del «Grande Fratello» 3 del 2003 continua a inseguirlo: «Una domanda viene sempre fuori, invece di parlare dei 50 film fatti».

Il «fluire» della sua carriera, come lo definisce lui stesso, comprende fiction come «Doc», «Le fate ignoranti», ruoli a «Striscia la notizia», «Le Iene», e collaborazioni con registi come Özpetek e Placido. Ma per molti, il suo esordio televisivo rimane il punto di riferimento.

Argentero ha raccontato anche delle critiche ricevute quando accettò di fare il giudice ad «Amici»: «Mi dicevano che fossero scelte troppo pop». Ma per lui, ogni esperienza ha contribuito a costruire «una rotondità» nel percorso artistico.

Tra nuovi progetti per Sky e Netflix, un libro e la start-up Sodamore, Argentero non si ferma: «L'importante è affrontare tutto con rispetto e voglia di imparare».