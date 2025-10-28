Luca Argentero

Alla Festa del Cinema di Roma l'attore Luca Argentero presenta «Una famiglia sottosopra» e riflette su carriera, famiglia e nuovi inizi.

Covermedia Covermedia

Luca Argentero non nasconde la gratitudine: «Il successo di Doc mi ha cambiato la vita».

Alla Festa del Cinema di Roma presenta il film «Una famiglia sottosopra» e racconta come il personaggio del dottor Andrea Fanti, protagonista della serie Rai «Doc – Nelle tue mani», lo abbia trasformato anche fuori dal set.

«Mi ha fatto entrare nel cuore delle persone», confessa, ricordando l'impatto umano e professionale di quell'esperienza. Oggi, però, guarda avanti: «La commedia mancava al mio percorso», spiega parlando del ritorno sul grande schermo.

«Ora mi concentro sulla famiglia»

Argentero sottolinea anche un cambio di priorità: «Il lavoro conta per il cinque per cento. Ora mi concentro sulla famiglia».

In «Una famiglia sottosopra» interpreta un uomo alle prese con ruoli ribaltati e fragilità quotidiane: una storia che alterna ironia e sentimento. «Mi attraggono i progetti che raccontano rapporti autentici», aggiunge, convinto che cinema e televisione possano offrire «un senso di vicinanza» a chi guarda.

Oltre alla promozione del film e alla prossima stagione di «Doc – Nelle tue mani», l'attore è atteso anche sul set della nuova serie «Leone», prodotta da Sky, e continua a lavorare a iniziative legate al sociale e alla sostenibilità attraverso la sua fondazione.