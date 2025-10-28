  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Cinema e TV Luca Argentero confessa: «Il successo di Doc mi ha cambiato la vita»

Covermedia

28.10.2025 - 13:00

Luca Argentero
Luca Argentero

Alla Festa del Cinema di Roma l'attore Luca Argentero presenta «Una famiglia sottosopra» e riflette su carriera, famiglia e nuovi inizi.

Covermedia

28.10.2025, 13:00

28.10.2025, 13:03

Luca Argentero non nasconde la gratitudine: «Il successo di Doc mi ha cambiato la vita».

Alla Festa del Cinema di Roma presenta il film «Una famiglia sottosopra» e racconta come il personaggio del dottor Andrea Fanti, protagonista della serie Rai «Doc – Nelle tue mani», lo abbia trasformato anche fuori dal set.

«Mi ha fatto entrare nel cuore delle persone», confessa, ricordando l'impatto umano e professionale di quell'esperienza. Oggi, però, guarda avanti: «La commedia mancava al mio percorso», spiega parlando del ritorno sul grande schermo.

«Ora mi concentro sulla famiglia»

Argentero sottolinea anche un cambio di priorità: «Il lavoro conta per il cinque per cento. Ora mi concentro sulla famiglia».

In «Una famiglia sottosopra» interpreta un uomo alle prese con ruoli ribaltati e fragilità quotidiane: una storia che alterna ironia e sentimento. «Mi attraggono i progetti che raccontano rapporti autentici», aggiunge, convinto che cinema e televisione possano offrire «un senso di vicinanza» a chi guarda.

Oltre alla promozione del film e alla prossima stagione di «Doc – Nelle tue mani», l'attore è atteso anche sul set della nuova serie «Leone», prodotta da Sky, e continua a lavorare a iniziative legate al sociale e alla sostenibilità attraverso la sua fondazione.

I più letti

William e Kate lasciano Adelaide Cottage: ecco il motivo del trasferimento
Elena Barolo e lo scontrino da 2'000 euro che ha svelato il tradimento del suo ex
Ecco perché la Giamaica trema di fronte al mega-uragano Melissa
Presto avremo bisogno di un quarto colore per i semafori? Ecco perché
La nuova generazione di sciatori fa arrabbiare Lara Gut-Behrami: «Prima erano tutti più onesti»

Altre notizie

Spettacolo. Monica Guerritore su Anna: «Racconto la Magnani, la star e la donna»

SpettacoloMonica Guerritore su Anna: «Racconto la Magnani, la star e la donna»

1,8 miliardi di dollari d'incasso. Il produttore del «Titanic» rivela perché il film per un periodo fu un grandissimo flop

1,8 miliardi di dollari d'incassoIl produttore del «Titanic» rivela perché il film per un periodo fu un grandissimo flop

Ecco a quanto. Venduti all'asta i versi di «Don't Look Back in Anger» di Noel Gallagher

Ecco a quantoVenduti all'asta i versi di «Don't Look Back in Anger» di Noel Gallagher