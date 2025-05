Che Tempo Che Fa

Vive in Umbria, coltiva pomodori, raccoglie olive e insegna ai figli la meraviglia delle stagioni. Luca Argentero, tra un set e l'altro, ha costruito una seconda vita a contatto con la terra. «Faccio l'olio. E ne vado orgoglioso».

Luca Argentero oggi si divide tra i ciak e le zolle. Ha un orto davanti casa in Umbria, quasi 500 ulivi, e la determinazione serena di chi ha scoperto che il lavoro più autentico non è sempre sotto i riflettori.

«Vivo nell'orto», ha raccontato con un sorriso durante l'ospitata a «Che Tempo Che Fa», timonata da Fabio Fazio.

Ma non è solo una battuta: «Sono un grande appassionato di natura. Crescere un albero dal seme, veder nascere qualcosa di grande da qualcosa di minuscolo... siamo tutti cresciuti con quella metafora».

Tutto è iniziato come un gioco

Tutto è iniziato come un gioco, ma oggi l'orto di Argentero è un laboratorio di vita. «Abbiamo appena piantato, è la stagione. Ho diversi tipi di pomodori: datterini, cuore di bue, ciliegini...».

I figli partecipano. E per lui, padre attento, è un orgoglio: «Loro sanno come cresce e nasce una verdura, ma non è così scontato come si pensa. Ci sono compagni di scuola che probabilmente il mais lo hanno visto solo in scatoletta e pensano che nasca così».

L'olio è la sua vera passione

Ma è l'olio la sua passione vera. «Faccio l'olio, sì. Ne vado molto orgoglioso. Prima avevo 200 ulivi, adesso abbiamo preso un altro pezzettino di terra e siamo arrivati quasi a 500. È un lavoro vero. Mi faccio aiutare, certo, perché raccogliere le olive è faticoso». Eppure, anche dietro la fatica c'è una lezione. «È utile ed è sano».

Dalla televisione alla terra, Argentero ha trovato il suo equilibrio, anche grazie alla sua compagna di vita: Cristina Marino, conosciuta sul set di «Vacanze ai Caraibi».

«Io ho avuto una sola vera, grande fortuna in questa vita, e non è il lavoro: è Cristina. Per fare questo lungo percorso ci vuole qualcuno al tuo fianco che vada nella stessa direzione».