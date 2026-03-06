Luca Argentero

L'attore rompe l'immagine dell'eroe positivo nella nuova serie Sky Original dove interpreta l'avvocato Ligas.

Covermedia Covermedia

Luca Argentero si sta godendo i panni del diabolico.

Dopo anni passati a ritrarre protagonisti rassicuranti e figure positive della fiction televisiva, l'attore torinese affronta una svolta narrativa.

Nella nuova serie Sky Original vestirà i panni dell'avvocato Ligas, un personaggio costruito su ambiguità morali, intuizioni brillanti e scelte spesso controcorrente. Un legal drama che si muove tra tribunali e conflitti interiori, lontano dal modello dell'eroe lineare a cui il pubblico è abituato.

Il ruolo rappresenta per l'interprete una vera occasione di rottura con la propria immagine televisiva.

Negli ultimi anni il pubblico lo ha identificato soprattutto con figure empatiche e generose, come il medico protagonista di «Doc – Nelle tue mani», uno dei più grandi successi recenti della fiction Rai. Con Ligas il registro cambia: il personaggio è più irregolare, spigoloso, a tratti provocatorio.

Lo stesso attore ha raccontato con ironia il fascino di questa nuova sfida interpretativa.

«Dopo tanti anni passati a interpretare un po' la figurina dell'eroe positivo, è divertente confrontarsi con un personaggio scomodo», ha spiegato parlando del progetto. Il rapporto con il protagonista della serie è quasi speculare. «Ligas è tutto quello che ho sempre sognato di essere e non ho mai avuto il coraggio di essere».

Il legame con il personaggio passa anche attraverso un gioco di contrasti personali. «Una parte di me vorrebbe avere alcune sue caratteristiche, ma la mia torinesità, il mio understatement genetico, me lo impediscono. Forse è per questo che mi sta così simpatico», ha aggiunto.

La serie «Avvocato Ligas» debutterà il 6 marzo su Sky Atlantic e in streaming su NOW, con i primi due episodi e un rilascio settimanale fino al 3 aprile, segnando il debutto del primo legal drama «Sky Original» con protagonista Luca Argentero.