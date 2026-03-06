  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Nuova serie Luca Argentero: «Ligas è il personaggio che non ho mai avuto il coraggio di essere»

Covermedia

6.3.2026 - 16:30

Luca Argentero
Luca Argentero

L'attore rompe l'immagine dell'eroe positivo nella nuova serie Sky Original dove interpreta l'avvocato Ligas.

Covermedia

06.03.2026, 16:30

06.03.2026, 16:36

Luca Argentero si sta godendo i panni del diabolico.

Dopo anni passati a ritrarre protagonisti rassicuranti e figure positive della fiction televisiva, l'attore torinese affronta una svolta narrativa.

Nella nuova serie Sky Original vestirà i panni dell'avvocato Ligas, un personaggio costruito su ambiguità morali, intuizioni brillanti e scelte spesso controcorrente. Un legal drama che si muove tra tribunali e conflitti interiori, lontano dal modello dell'eroe lineare a cui il pubblico è abituato.

Il ruolo rappresenta per l'interprete una vera occasione di rottura con la propria immagine televisiva.

Negli ultimi anni il pubblico lo ha identificato soprattutto con figure empatiche e generose, come il medico protagonista di «Doc – Nelle tue mani», uno dei più grandi successi recenti della fiction Rai. Con Ligas il registro cambia: il personaggio è più irregolare, spigoloso, a tratti provocatorio.

Lo stesso attore ha raccontato con ironia il fascino di questa nuova sfida interpretativa.

«Dopo tanti anni passati a interpretare un po' la figurina dell'eroe positivo, è divertente confrontarsi con un personaggio scomodo», ha spiegato parlando del progetto. Il rapporto con il protagonista della serie è quasi speculare. «Ligas è tutto quello che ho sempre sognato di essere e non ho mai avuto il coraggio di essere».

Il legame con il personaggio passa anche attraverso un gioco di contrasti personali. «Una parte di me vorrebbe avere alcune sue caratteristiche, ma la mia torinesità, il mio understatement genetico, me lo impediscono. Forse è per questo che mi sta così simpatico», ha aggiunto.

La serie «Avvocato Ligas» debutterà il 6 marzo su Sky Atlantic e in streaming su NOW, con i primi due episodi e un rilascio settimanale fino al 3 aprile, segnando il debutto del primo legal drama «Sky Original» con protagonista Luca Argentero.

I più letti

Israele avrebbe usato l'inganno per attirare Khamenei e i suoi ministri nella trappola mortale
Sanremo 2027: De Martino chiama Clerici o De Filippi? Intanto spunta... Vasco
Sal Da Vinci non vince su Spotify.  Ecco la top ten online di Sanremo
«Dovreste mettere telecamere nascoste»: Michele Bravi svela il dietro le quinte di Sanremo
Re Carlo trascorre un weekend a Sandringham, ma snobba completamente il fratello Andrea

Altre notizie

Sparita dai radar. Dov'è finita Sarah Ferguson? Fuga lontano dai riflettori nel pieno dello scandalo Epstein

Sparita dai radarDov'è finita Sarah Ferguson? Fuga lontano dai riflettori nel pieno dello scandalo Epstein

Direzione di Luca Guadagnino. Christian Bale sul nuovo «American Psycho»: «Una scelta coraggiosa»

Direzione di Luca GuadagninoChristian Bale sul nuovo «American Psycho»: «Una scelta coraggiosa»

Il maestro dell'horror. Dario Argento: «L'ispirazione per Suspiria? In biblioteca»

Il maestro dell'horrorDario Argento: «L'ispirazione per Suspiria? In biblioteca»