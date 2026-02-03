Luca Argentero

L'attore cambia pelle nel nuovo legal drama Sky.

Covermedia Covermedia

Dimenticate l'eroe rassicurante. In «Avvocato Ligas», nuovo legal drama Sky Original, Luca Argentero interpreta un penalista brillante, magnetico e profondamente scorretto, lontano da qualsiasi idealizzazione del mestiere. La serie debutta su Sky e NOW con l'obiettivo di rinnovare il racconto giudiziario italiano.

Lorenzo Ligas è un avvocato di successo nel Foro di Milano, abituato a vincere, a sedurre e a spingersi oltre i limiti. Quando un errore professionale lo estromette dallo studio che lo ha reso celebre, è costretto a ricominciare dal basso, affrontando casi marginali e clienti scomodi. Una caduta che diventa terreno di scontro interiore più che occasione di riscatto.

«Ligas è un personaggio moralmente ambiguo, non cerca empatia», ha spiegato Argentero in un'intervista a Sky TG24. «Mi interessava raccontare un uomo che vive di contraddizioni, che sbaglia e spesso non impara». Una dichiarazione che chiarisce il tono della serie, costruita su dialoghi asciutti, ritmo serrato e un realismo distante dalla retorica televisiva.

Il progetto nasce dal romanzo «Perdenti» di Gianluca Ferraris ed è prodotto da Sky Studios e Fabula Pictures, con la regia di Fabio Paladini. Accanto al protagonista, un cast solido che include Barbara Chichiarelli nel ruolo della pubblica ministero Annamaria Pastori e Marina Occhionero nei panni della giovane praticante che affianca Ligas.

Girata tra Milano e hinterland, «Avvocato Ligas» alterna casi autoconclusivi a un arco narrativo orizzontale, ispirato a modelli internazionali ma con un'identità dichiaratamente italiana. Dopo questo debutto, Argentero tornerà sul set con la nuova stagione di «Doc – Nelle tue mani» e con la serie internazionale «Motorvalley».