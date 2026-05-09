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Ecco perché Luca Argentero: «Non ho un buon rapporto con i paparazzi»

Covermedia

9.5.2026 - 13:00

Luca Argentero
Luca Argentero

L'attore ammette di non riuscire a tollerare l'idea che uno sconosciuto conservi le foto dei suoi bambini sul suo telefono.

Covermedia

09.05.2026, 13:00

09.05.2026, 13:40

Luca Argentero è da anni uno dei volti maggiormente rappresentativi del cinema italiano.

Ma a riflettori spenti, l'attore è molto protettivo nei confronti della sua vita privata e soprattutto dei suoi due bambini, Nina di 6 anni, e Noè, 3.

In un'intervista rilasciata a Il Messaggero, Argentero ha ammesso di essere particolarmente infastidito dai fotografi invadenti e di non tollerare l'idea che altre persone possano conservare sui loro smartphone le immagini dei suoi bambini.

«Io non ho un buon rapporto coi paparazzi, però purtroppo ci sono ed esistono. Non posso farci niente», ha dichiarato l'attore al quotidiano. «Devo essere sincero, non mi fa piacere che una persona che non conosco abbia delle foto di mio figlio sulla sua macchina fotografica».

«Non che queste vengano necessariamente pubblicate, ma se io ti dicessi che le foto di tuo figlio sono sulla memory card di una persona che non conosci, ti farebbe strano. Almeno a me fa ancora strano», ha sottolineato.

Nina, la figlia maggiore di Luca e della moglie Cristina Marino, ha già iniziato a porsi delle domande sul lavoro del suo papà. «Ogni tanto Nina mi chiede perché mi fermano per fare le foto. Quello è l'aspetto più piacevole, in realtà».

«Le spiego che il lavoro di papà è a favore del pubblico, quindi faccio delle cose che poi le persone devono vedere. E se quelle cose piacciono, hanno piacere di farsi una foto con papà».

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