Il personaggio interpretato da Luca Argentero, l'avvocato Ligas, dovrà confrontarsi con i fantasmi del passato.

«Avvocato Ligas», il nuovo legal drama Sky-Original con Luca Argentero dal 6 marzo 2026.

Covermedia Covermedia

Luca Argentero torna protagonista vestendo i panni dell'avvocato penalista Lorenzo Ligas nella serie originale Sky «Avvocato Ligas».

Ambientata a Milano, la produzione in sei episodi mostra un legale brillante e affascinante, ma anche imprevedibile e spinto da contraddizioni interne. Il primo teaser lancia un'immagine forte: un uomo al centro di casi apparentemente persi, chiamato a risalire la vetta dopo un brusco licenziamento dal suo studio.

Tratto dal romanzo «Perdenti. La prima indagine dell'avvocato Ligas» di Gianluca Ferraris, lo show è prodotto da Sky Studios e Fabula Pictures, con la regia di Fabio Paladini e una sceneggiatura firmata da Federico Baccomo, Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza e Francesco Tosco.

Un uomo pronto a tutto

Accanto ad Argentero troviamo Marina Occhionero nel ruolo della giovane praticante Marta Carati e Barbara Chichiarelli nei panni della pubblica ministero Annamaria Pastori.

Le immagini lanciate nei promo mostrano una Milano elegante, ma tagliente, e un Ligas disposto a giocarsi tutto nelle ombre del foro: è un uomo che «non è quello che sembra» e che dovrà confrontarsi con i fantasmi del passato per non perdere tutto. Oltre alla promozione di «Avvocato Ligas», Argentero è impegnato in nuovi progetti tra cinema e streaming in uscita tra il 2025 e il 2026.