Luca Barbareschi

Intorno alle 21.00 di giovedì il celebre attore ha accusato un malore: dalle isole Eolie è stato trasportato in elisoccorso al Policlinico di Messina.

Luca Barbareschi si è sentito male ieri sera tanto da chiamare il 118 che lo ha trasportato in elisoccorso al Policlinico di Messina.

Secondo i primi accertamenti medici, non c’è da temere per la salute del celebre attore, che è stato poi dimesso dal pronto soccorso.

L'ex politico 67enne si è quindi diretto verso l’arcipelago dove possiede una casa a Filicudi.

Il difficile rapporto con la madre

Di recente il regista ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, dove ha raccontato dell’abbandono subito quando era un bambino dalla madre, Maria Antonietta Hirsch.

«Un giorno mi ha detto: «Scusa ma io mi sono stufata, me ne vado». Avevo sei anni, si era innamorata di un altro uomo e si è portata via mia sorella di un anno dividendoci per sempre», ha raccontato Barbareschi.

«“E io?», dissi. Lei mi ha risposto: «Mica possiamo andare tutti in vacanza insieme...». Era molto simpatica, spiritosa. Mi ha dato un libro, «Cent’anni di solitudine», dicendomi di leggerlo. Per tutta la vita mi ha mandato un libro ogni due giorni. Al telefono diceva: «Sì sono via, sono a Copenaghen...», «Sto andando in Egitto...» e poi aggiungeva: «Ora cosa fai, piangi?». «No, no, ciao mamma»».

Purtroppo la distanza tra i due non si è mai sanata. «Non volevo più vederla. Difendevo anche mio padre, lo vedevo piangere: gli mancava sua figlia. Bel casino, insomma».

