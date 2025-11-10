  1. Clienti privati
Nuovo talk della domenica Luca Barbareschi torna su Rai 3 con «Allegro, ma non troppo»

Covermedia

10.11.2025 - 11:00

Luca Barbareschi
Luca Barbareschi

Un talk tra ironia e riflessione per raccontare la complessità del presente.

Covermedia

10.11.2025, 11:00

10.11.2025, 11:09

Luca Barbareschi debutta su Rai 3 con «Allegro, ma non troppo», nuovo talk della domenica in seconda serata che intreccia leggerezza e cultura in un dialogo tra ospiti e pubblico. Ogni puntata alterna un incontro con un protagonista della scena pop e una conversazione con una voce del mondo culturale.

«Il mio intento è mescolare registri diversi, senza prendersi troppo sul serio», spiega Barbareschi, che cura anche la produzione insieme a Rai Cultura.

Il titolo si ispira al celebre saggio di Carlo M. Cipolla, «Allegro ma non troppo», un classico dell’ironia che analizza la stupidità umana. «Quando ho riletto Cipolla – racconta il conduttore – ho capito che era perfetto per descrivere il nostro tempo, pieno di contraddizioni e di leggerezza apparente».

«Non sono giornalista, sono un giullare. Voglio solo aiutare a capire»

Tra monologhi, musica dal vivo e dialoghi serrati, il ritmo del programma alterna ironia e riflessione, mantenendo un tono diretto ma mai moralistico. «Io non sono un giornalista, sono un giullare. Voglio solo aiutare a capire», ha dichiarato Barbareschi al Corriere della Sera.

La trasmissione, partita il 2 novembre 2025 alle 23.10 su Rai 3, prevede diciotto appuntamenti in diretta. Parallelamente, Barbareschi continua a seguire la sua casa di produzione e nuovi progetti teatrali e cinematografici, portando avanti una visione «libera e non ricattabile» dell’arte e della comunicazione.

