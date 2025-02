Luca Bizzarri

L'attore genovese comunica ai fan la cancellazione del suo nuovo progetto teatrale, ammettendo la mancanza di ispirazione necessaria per completarlo.

Luca Bizzarri, noto attore e comico genovese, ha recentemente annunciato il rinvio dello spettacolo «Non hanno un amico 2», inizialmente previsto per il 7 marzo al Politeama Genovese.

In una comunicazione inviata via mail agli spettatori, Bizzarri ha spiegato con sincerità le ragioni dietro questa decisione: «Non sono riuscito a scriverlo». Ha aggiunto: «Avrei potuto inventare scuse, ma la verità è che non ce l'ho fatta».

Sollecitato dal giornale Secolo XIX ha detto: «Ho fatto una figura di ***** ma è meglio dire la verità».

L'artista ha condiviso le sue riflessioni sul processo creativo, sottolineando come i numerosi impegni lavorativi – tra spettacoli, podcast e altri progetti – non gli abbiano lasciato il tempo necessario per scrivere il nuovo show. Bizzarri ha confessato di aver sottovalutato le difficoltà: «Ero sicuro di riuscirci, ma mi sono ritrovato davanti a una pagina bianca».

Ha anche escluso la possibilità di riciclare vecchi testi, affermando che il pubblico «merita uno spettacolo nuovo e all'altezza del primo».

I biglietti già acquistati resteranno validi per la nuova data, fissata al 23 ottobre 2025. L'attore ha concluso la sua lettera con un messaggio al pubblico: «Mi scuso ancora, vi abbraccio forte e spero di vedervi presto a teatro».