Luca Calvani

Dopo il «Grande Fratello», l'attore e appassionato chef condurrà un nuovo show culinario girato nel suo casale in Toscana.

Covermedia Covermedia

Dopo la sua partecipazione all'ultima edizione del «Grande Fratello», Luca Calvani è pronto a sorprendere ancora: questa volta non in un reality, ma come conduttore di un programma su Food Network.

Amante della cucina e autore di un libro di ricette, l'attore porterà in tv le sue creazioni direttamente dal casale toscano dove vive con il marito.

Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela nella rubrica «C'è chi dice...» del settimanale «Chi», le registrazioni sono già previste nella sua dimora, tra ingredienti freschi e atmosfera familiare.

Il progetto, nato in collaborazione con Warner Bros. Discovery, darà spazio a ricette da replicare a casa, con uno stile semplice e autentico.

Già volto noto di «Cortesie per gli ospiti», Calvani torna così a raccontarsi in tv, ma in una veste nuova. Il programma è atteso per il lancio della prossima stagione televisiva e promette di unire intrattenimento, lifestyle e gusto.