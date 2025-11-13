  1. Clienti privati
Musica Luca Carboni torna sul palco dopo la malattia: «È una rinascita»

Covermedia

13.11.2025 - 13:00

Luca Carboni
Luca Carboni

Il cantautore bolognese emozionato: «È una rinascita».

Covermedia

13.11.2025, 13:00

13.11.2025, 13:06

Luca Carboni è tornato sul palco dopo aver sconfitto un tumore al polmone, inaugurando al Forum di Milano il tour «Rio Ari O Live» tra applausi e standing ovation.

«Sono emozionatissimo», ha detto sorridendo al pubblico che lo ha accompagnato in ogni nota.

La malattia, scoperta nel 2022, lo aveva costretto a fermarsi: «Il tumore era grande, difficile da operare. Per la prima volta ho pensato alla morte», aveva confidato in un’intervista a Sky TG24. Oggi, dopo due anni di cure, Carboni si definisce «tecnicamente guarito», ma aggiunge con cautela: «Questa parola ha sempre un significato fragile».

Il concerto è stato più di un live: un rito collettivo di rinascita, tra luci calde e arrangiamenti che hanno riportato in scena l’anima più autentica dell’artista. Sul palco, con lui, amici e colleghi di sempre come Cesare Cremonini, Elisa e Jovanotti, che lo hanno abbracciato simbolicamente in un lungo applauso. «Lascerò che siano le canzoni a parlare», ha detto Carboni, scegliendo di affidare la sua storia alla musica.

Il titolo dello spettacolo, «Rio Ari O», nasce da un suono onomatopeico che accompagna da sempre la sua scrittura, diventato un simbolo personale di leggerezza e libertà.

Ora il cantautore guarda avanti: sta lavorando a una mostra a Bologna con disegni e appunti del suo percorso e a nuovi brani in studio. «Questo concerto», ha concluso, «è la mia festa, il mio grazie alla vita».

