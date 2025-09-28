  1. Clienti privati
Un tandem vincente? Luca Guadagnino dirige Julia Roberts in «After The Hunt»

28.9.2025 - 13:00

Luca Guadagnino
Luca Guadagnino

Il dramma psicologico vede la star di Hollywood nei panni di una docente universitaria che, dopo una scioccante rivelazione da parte di una studentessa, si trova di fronte a un bivio esistenziale.

28.09.2025, 13:00

28.09.2025, 13:18

Julia Roberts è protagonista dell'ultima fatica cinematografica di Luca Guadagnino.

Il dramma psicologico racconta la storia di una docente universitaria - interpretato proprio dalla star statunitense - che si trova di fronte a un bivio sia personale sia professionale. L'equilibrio della sua esistenza vacilla quando una studentessa, interpretata da Ayo Edebiri, rivolge gravi accuse nei confronti di un docente, interpretato da Andrew Garfield.

Da quel momento un segreto legato al passato della protagonista riaffiora, innescando un crescendo narrativo che spinge la storia verso il suo punto di svolta.

Un'intesa nata fin da subito

Il sodalizio tra Guadagnino e Roberts è nato per caso, come raccontato dal regista a Il Corriere della Sera: «Ci siamo incontrati in un party a Los Angeles, e siamo diventati subito amici intimi», ha rivelato Guadagnino. «È una star famosa in tutto il mondo, ed è nel contempo una persona dall'umanità profonda, di una leggerezza e di una perspicacia pazzesca, animata da un grande amore per l'arte».

Il film, presentato a Venezia, è subito stato oggetto di critica: un'eventualità che non spaventa il cineasta. «Se sarà criticato? Certo che lo sarà. Ma a me piace fare cinema in modo da suscitare una reazione emotiva. E poi credo che la generazione dei ventenni sia meravigliosa. I miei set sono pieni di giovani».

