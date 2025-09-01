CinemaLuca Lucini e «Le mie ragazze di carta»: un tuffo nell’Italia degli anni '79
Covermedia
1.9.2025 - 16:30
La pellicola è un coming-of-age nostalgico e sensoriale ambientato nella Treviso degli anni '70.
Covermedia
01.09.2025, 16:30
01.09.2025, 16:35
Covermedia
Luca Lucini racconta la crescita di Tiberio in «Le mie ragazze di carta». Con la sua poetica leggerezza, il regista porta sullo schermo il passaggio dall’infanzia all’adolescenza attraverso un viaggio nel Trevigiano degli anni ’70 che profuma di nostalgia e prime scoperte, interpretato dal giovanissimo Alvise Marascalchi.
Accanto a lui, Maya Sansa e Andrea Pennacchi nei panni dei coniugi Bottacin, che incarnano il cambiamento di un’Italia sospesa tra campagna e città.
«Credo che il passaggio dall’infanzia alla pubertà… perdere l’innocenza… sia per noi maschietti un periodo memorabile», spiega Luca Lucini in un’intervista con Amica, sottolineando come la pellicola voglia restituire la fragilità e la poesia di quegli anni.
E aggiunge: «In un Paese cattolico come il nostro… la perdita di innocenza si mescola quasi in simbiosi con i tratti di un Paese intero che allo stesso modo non sarà più lo stesso».