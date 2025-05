Luca Telese

Il giornalista si racconta partendo da ciò che conta di più: il figlio Enrico, la fine della lunga storia con Laura Berlinguer e la nuova serenità accanto a Miriam.

«Enrico è il frutto più bello della mia vita»: così Luca Telese descrive la paternità e il legame con il figlio avuto da Laura Berlinguer, in un'intervista rilasciata al «Corriere della Sera».

La relazione con la nipote del segretario più amato della sinistra italiana è stata lunga, intensa, segnata anche da una forte complicità professionale. Ma non ha retto all'impatto della pandemia. «Siamo stati una delle tante coppie travolte. I lutti non condivisi, il silenzio che si fa peso. L'amore e la passione per nostro figlio non sono bastati».

Oggi nella sua vita c'è Miriam. Lavora all'Enel, viene da un mondo completamente diverso: «E forse è proprio questo che funziona». Con lei Telese ha trovato una nuova stabilità, lontana dai riflettori, fatta di quotidianità e rispetto.

«Amo chi non smette di tentare»

Poi ci sono i sogni. Quelli che racconta ogni mercoledì su La7 nel programma «Sognatori», dedicato a chi continua a crederci, nonostante tutto.

Dai grandi imprenditori visionari come Renzo Rosso e Brunello Cucinelli, fino alle piccole storie di coraggio silenzioso: «Amo chi non smette di tentare. Chi fallisce e riparte. Come Rosso: aveva già in testa i suoi jeans anche quando sembrava tutto perduto».

Il lavoro è sempre stato il suo rifugio. In TV ha attraversato mille stagioni: da «Ballarò» a «Tetris», fino al ritorno a «In Onda», che condurrà dal 14 giugno insieme a Marianna Aprile, di cui dice: «Esprime valori etici anche quando appoggia il casco in redazione».

Il giornalismo di provincia ancora lo appassiona

E poi c'è la carta stampata, il giornalismo di provincia che ancora lo appassiona: dirige il quotidiano «Centro» di Pescara, fa il pendolare tra Roma e l'Abruzzo. «Un giornale glorioso che si è fatto popolo».

Non rinnega nemmeno «Pubblico», il quotidiano nato e chiuso nel 2012: «Ho perso 150mila euro, è vero. Laura mi diceva che con quei soldi potevamo estinguere il mutuo. Ma rifarei tutto».

Nella sua casa romana, accanto al Teatro Ambra Jovinelli, si occupa personalmente anche delle scritte sui muri: «L'amministratore chiedeva 800 euro per ridipingere. Allora ho preso pennello e vernice e ho fatto da solo».