Luca Tommassini: «Con Whitney Houston abusai di droghe, Heather Parisi mi salvò»

  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

E sulla violenza del padre... Luca Tommassini: «Quando lavorai con Whitney Houston abusai di droghe, Heather Parisi mi salvò»

Covermedia

5.10.2025 - 13:00

Luca Tommassini
Luca Tommassini

A «Ciao Maschio» il coreografo si racconta tra violenza domestica, dipendenze e rinascita: «Con Whitney Houston fu l'anno più pericoloso della mia vita».

Covermedia

05.10.2025, 13:00

05.10.2025, 13:59

Luca Tommassini torna a parlare di sé e dei suoi demoni: «Durante l'anno in cui lavorai con Whitney Houston rischiai di farmi travolgere dalla droga».

Ospite del programma «Ciao Maschio», condotto da Nunzia De Girolamo, il coreografo ripercorre il periodo più oscuro della sua vita. «Fu l'unico anno in cui abusai di droghe», racconta, «ero immerso in un ambiente dove la droga era ovunque, e rischiava di distruggermi».

Il rifiuto al fentanyl

Tommassini, oggi tra i volti più noti della danza e della regia televisiva, ha rievocato anche la sua infanzia segnata dalla violenza: «Papà si sentiva maschio perché menava mamma. Quel maschio lì l'ho schifato». Alla madre, invece, dedica parole di devozione: «Per me è come la luce, Dio, la bellezza».

A salvarlo in quel momento buio fu Heather Parisi: «Mi richiamò a ballare, mi innamorai di lei e rinacqui come ballerino. È stata la mia seconda nascita».

Secondo altre fonti, i due ebbero anche una relazione sentimentale. Nel 2024, dopo un intervento al cuore, Tommassini ha raccontato di aver rifiutato il fentanyl: «Ho sepolto troppi amici per il fentanyl».

I più letti

Leonessa «domestica» aggredisce un bambino, ricoverato in ospedale
In Svizzera, fino a 85'000 mucche rischiano di essere abbattute
Luca Tommassini: «Con Whitney Houston abusai di droghe, Heather Parisi mi salvò»
Sempre più svizzeri viaggiano in autunno
Ecco come un comune svizzero ha guadagnato un milione e mezzo in due settimane

Altre notizie

Oltre gli eccessi. Jade Thirlwall: «Con il mio album solista ho riscoperto la mia vera voce»

Oltre gli eccessiJade Thirlwall: «Con il mio album solista ho riscoperto la mia vera voce»

La rivelazione. Taylor Swift: «Sono esausta, non penso di essere pronta per un nuovo tour»

La rivelazioneTaylor Swift: «Sono esausta, non penso di essere pronta per un nuovo tour»

Cinema. Doppio premio per lo zurighese Moris Freiburghaus allo Zurich Film Festival

CinemaDoppio premio per lo zurighese Moris Freiburghaus allo Zurich Film Festival