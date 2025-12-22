  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Serie TV Il regista Daniele Luchetti racconta l'Italia con «Prima di noi»

Covermedia

22.12.2025 - 13:00

Maurizio Lastrico
Maurizio Lastrico

Daniele Luchetti firma una delle serie più ambiziose della stagione televisiva con «Prima di noi».

Covermedia

22.12.2025, 13:00

22.12.2025, 13:06

Si tratta di una saga familiare che attraversa quasi un secolo di storia italiana seguendo le vicende di una famiglia comune, specchio di un Paese in trasformazione.

In arrivo su Rai 1 in prima serata, la serie prende le mosse dai primi anni del Novecento per arrivare alla fine degli anni Settanta, intrecciando vita privata e grandi passaggi storici: la guerra, il lavoro, l'industrializzazione, il boom economico, le fratture sociali. Al centro non ci sono eroi, ma uomini e donne attraversati dalla Storia, spesso costretti a subirla più che a guidarla.

Tratta dall'omonimo romanzo di Giorgio Fontana, «Prima di noi» è scritta da Giulia Calenda insieme allo stesso Luchetti e a Valia Santella. La regia sceglie un tono sobrio, mai enfatico, affidando il racconto al tempo lungo delle generazioni e alle scelte quotidiane che cambiano i destini.

Come ha spiegato Luchetti in occasione della presentazione: «Raccontare una famiglia significa raccontare un Paese senza retorica».

Il cast riunisce interpreti di diverse generazioni, da Linda Caridi ad Andrea Arcangeli, passando per Maurizio Lastrico, in un racconto corale che privilegia l'intimità dei rapporti rispetto alla spettacolarizzazione degli eventi.

Per Luchetti, «Prima di noi» si inserisce in un percorso coerente tra cinema e televisione: dopo l'uscita della serie, il regista è atteso su nuovi progetti tra grande schermo e serialità, confermando il suo impegno nel racconto dell'identità italiana attraverso storie intime e collettive.

I più letti

10 anni fa il quadruplo omicidio che sconvolse la Svizzera, l'autore tornerà presto libero?
Ecco perché l'eredità di Pippo Baudo è diventata un caso tra figli e segretaria
Un weekend, due incontri di boxe, una mascella rotta: ecco i ko di Jake Paul e Andrew Tate
È morto a soli 46 anni James Ransone, il volto di Ziggy Sobotka in «The Wire»
Andrea Delogu beccata mentre bacia un uomo... e non è Nikita Perotti

Altre notizie

Da Chris Fischer. Amy Schumer rompe il silenzio sul divorzio: «Dal punto più basso si impara a ridere»

Da Chris FischerAmy Schumer rompe il silenzio sul divorzio: «Dal punto più basso si impara a ridere»

Nuovi episodi. Alessandro Borghese rilancia «4 Ristoranti»

Nuovi episodiAlessandro Borghese rilancia «4 Ristoranti»

L'accusa di Cruz. Si riaccendono le tensioni nella famiglia Beckham: «Brooklyn ha bloccato tutti sui social»

L'accusa di CruzSi riaccendono le tensioni nella famiglia Beckham: «Brooklyn ha bloccato tutti sui social»