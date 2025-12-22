Maurizio Lastrico

Daniele Luchetti firma una delle serie più ambiziose della stagione televisiva con «Prima di noi».

Si tratta di una saga familiare che attraversa quasi un secolo di storia italiana seguendo le vicende di una famiglia comune, specchio di un Paese in trasformazione.

In arrivo su Rai 1 in prima serata, la serie prende le mosse dai primi anni del Novecento per arrivare alla fine degli anni Settanta, intrecciando vita privata e grandi passaggi storici: la guerra, il lavoro, l'industrializzazione, il boom economico, le fratture sociali. Al centro non ci sono eroi, ma uomini e donne attraversati dalla Storia, spesso costretti a subirla più che a guidarla.

Tratta dall'omonimo romanzo di Giorgio Fontana, «Prima di noi» è scritta da Giulia Calenda insieme allo stesso Luchetti e a Valia Santella. La regia sceglie un tono sobrio, mai enfatico, affidando il racconto al tempo lungo delle generazioni e alle scelte quotidiane che cambiano i destini.

Come ha spiegato Luchetti in occasione della presentazione: «Raccontare una famiglia significa raccontare un Paese senza retorica».

Il cast riunisce interpreti di diverse generazioni, da Linda Caridi ad Andrea Arcangeli, passando per Maurizio Lastrico, in un racconto corale che privilegia l'intimità dei rapporti rispetto alla spettacolarizzazione degli eventi.

Per Luchetti, «Prima di noi» si inserisce in un percorso coerente tra cinema e televisione: dopo l'uscita della serie, il regista è atteso su nuovi progetti tra grande schermo e serialità, confermando il suo impegno nel racconto dell'identità italiana attraverso storie intime e collettive.