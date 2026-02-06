  1. Clienti privati
Il tour nei teatri Lucia Mascino spiazza il pubblico con «Il sen(n)o», ecco di cosa si tratta

Covermedia

6.2.2026 - 16:30

Lucia Mascino
Lucia Mascino

Il monologo che costringe a guardare dove fa male.

Covermedia

06.02.2026, 16:30

06.02.2026, 16:51

C'è una storia che comincia come un caso clinico e finisce per mettere in crisi lo spettatore. In «Il sen(n)o», Lucia Mascino sale in scena da sola e non concede vie di fuga: il pubblico è chiamato ad ascoltare, riflettere, prendere posizione. Lo spettacolo, attualmente in tournée nei principali teatri italiani, affronta uno dei temi più delicati del presente, quello del corpo femminile e della sua precoce sessualizzazione.

Il testo, firmato dalla drammaturga britannica Monica Dolan e portato in Italia nella traduzione di Monica Capuani, mette al centro una psicoterapeuta chiamata a valutare una scelta estrema: una madre vuole sottoporre la figlia di otto anni a un intervento estetico al seno. Una premessa che apre una riflessione complessa su genitorialità, responsabilità e modelli culturali imposti.

Nessuna risposta, tante domande

Diretto da Serena Sinigaglia, «Il sen(n)o» evita ogni deriva moralistica. La Mascino costruisce il personaggio per sottrazione, attraverso dubbi, esitazioni e improvvisi scarti emotivi. In un'intervista recente l'attrice ha spiegato che «il teatro diventa necessario quando non offre risposte, ma costringe a porsi le domande giuste», chiarendo il senso profondo del progetto.

Il riscontro di pubblico registrato nelle tappe di Milano, Bologna e Firenze conferma l'interesse verso un teatro che sceglie di confrontarsi con il presente senza semplificazioni. In un panorama dominato dalla fruizione rapida, il monologo riafferma il valore della scena come spazio di confronto diretto e non mediato.

Dopo «Il sen(n)o», Lucia Mascino sarà impegnata in nuove produzioni teatrali e in un progetto seriale attualmente in fase di lavorazione, proseguendo un percorso artistico sempre più orientato verso ruoli complessi e di forte impatto civile.

