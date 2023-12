Luciana Littizzetto

In collegamento da casa a «Che tempo che fa», la comica piemontese assicura: «Da domani mi metto a leccare i citofoni».

Luciana Littizzetto è intervenuta in collegamento video nel programma di Fabio Fazio «Che tempo che fa» con un ironico siparietto, come da sua cifra stilistica.

La comica piemontese ha dato forfait domenica 1 dicembre per via del Covid, contratto nei giorni scorsi. «Luciana, perché non esci?», ha chiesto Fazio non vedendo la collega apparire dopo il consueto annuncio di Filippa Lagerbäck.

«Non esco perché sono a casa blindata», ha spiegato. «Un regalo di Natale meraviglioso, come mai sei a casa?», ha domandato Fazio. «Perché ho il Covid», ha replicato la Littizzetto.

«Sto sempre attenta, lo sai – ha chiosato rivolgendosi a Fabio Fazio – indosso sempre la mascherina e uso il disinfettante per le mani. Da domani mi metto a leccare i citofoni», ha spiegato con il sorriso sulle labbra prima di leggere la sua lettera indirizzata a Babbo Natale.

«Babbo Natale a noi italiani tutti porta un regalo utile, un po' di memoria, per ricordarci cosa siamo stati e cosa non vogliamo più essere. Per questo Buon Natale e Viva l'Italia antifascista».

Covermedia