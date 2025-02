Luciana Littizzetto

La comica torinese rassicura i fan con la sua solita ironia: «Per fortuna i valori stanno migliorando».

Covermedia Covermedia

Luciana Littizzetto è stata ricoverata d'urgenza per una pancreatite acuta.

L'attrice, nota per il suo spirito tagliente, ha raccontato l'accaduto in collegamento con Fabio Fazio a «Che tempo che fa», senza perdere la sua verve: «Non sono caduta questa volta, ma mi mancava una permanenza in ospedale. Martedì mi sono sentita male, sono corsa al pronto soccorso: è una pancreatite acuta».

«Non sapevo nemmeno d'averne uno di pancreas»

La comica ha spiegato di aver inizialmente sottovalutato i sintomi: «Avevo dei dolori molto forti, ma pensavo fosse una semplice influenza». In realtà, la diagnosi ha rivelato una situazione più seria, che ha richiesto il ricovero immediato. Tuttavia, la Littizzetto ha tranquillizzato i suoi fan: «Per fortuna i valori stanno migliorando».

Nonostante lo spavento, non ha perso l'occasione di ironizzare sulla sua condizione: «Io che non sapevo neanche di avere un pancreas! Non bevo e mangio sano, eppure eccomi qua».

Poi, però, ha voluto trasformare la sua esperienza in un messaggio più profondo: «Serve anche questo per ricordarci di apprezzare la salute finché l'abbiamo».

«È il momento di farsi controllare»

Durante il suo intervento, la comica ha anche colto l'occasione per elogiare la sanità pubblica italiana, lodando il lavoro del personale ospedaliero: «Abbiamo una ricchezza incredibile, non buttiamola via. Un grazie a chi lavora senza sosta, di giorno e di notte».

Infine, ha voluto lanciare un avvertimento a chi tende a ignorare i segnali del proprio corpo: «Ho una forte soglia di sopportazione del dolore, ma quando si avverte qualcosa di diverso dal solito, è il momento di farsi controllare».

Cosa è la pancreatite acuta?

La pancreatite acuta è un'infiammazione improvvisa del pancreas che può causare dolore addominale intenso, nausea e febbre.

Le cause più comuni sono i calcoli biliari e il consumo eccessivo di alcol, ma la condizione può insorgere anche in individui che conducono uno stile di vita sano.

Nei casi più gravi, il ricovero ospedaliero è necessario per monitorare e gestire i sintomi.