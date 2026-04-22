Luciana Littizzetto

Il debutto nella narrativa segna un cambio di registro: tre donne e Torino al centro di una storia che porta nel mainstream una fase della vita femminile ancora poco raccontata.

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Con «Il tempo del la la la», Luciana Littizzetto debutta nella narrativa e porta al centro del racconto la menopausa. Il romanzo, pubblicato da Mondadori il 21 aprile 2026, segue le storie di tre amiche – Lola, Maura e Ida – alle prese con una fase della vita femminile spesso poco raccontata.

La novità non è solo il tema. La menopausa smette di essere un racconto solo medico o personale e diventa una storia condivisa. Il termine queenager, già diffuso nel dibattito internazionale, viene qui proposto come una nuova identità: una stagione «viva, scintillante e piena di consapevolezza nuova», come riportato da iO Donna.

In un’intervista al Corriere della Sera, la scrittrice collega il libro alla sua esperienza personale, spiegando che la menopausa può portare anche difficoltà cognitive come la cosiddetta «brain fog», definita «il sintomo che mi dà più fastidio». E aggiunge: «È la terza impresa della mia vita».

Il cambio di registro si riflette anche nella costruzione del racconto: Torino non è solo uno sfondo, ma parte attiva della storia, mentre il legame tra le protagoniste sostiene l’intera narrazione. Non più solo ironia televisiva, ma uno sguardo più ampio su una generazione di donne.

Il libro è disponibile in libreria dal 21 aprile 2026. Le prime presentazioni sono previste tra Torino e Milano nelle prossime settimane.