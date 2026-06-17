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La priorità Luciano Ligabue, 35 anni dopo: «La vera sfida è ancora una bella canzone»

Covermedia

17.6.2026 - 13:00

Luciano Ligabue
Luciano Ligabue
Covermedia

Trentacinque anni dall'esordio, il rocker guarda avanti: al centro restano le canzoni e la voglia di emozionare.

Covermedia

17.06.2026, 13:00

17.06.2026, 13:04

Album, tournée e stadi pieni non hanno cambiato la sua priorità.

A 35 anni dal debutto, Luciano Ligabue continua a misurarsi con la sfida che considera più importante: scrivere belle canzoni.

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L'artista si prepara a tornare sul palco con gli eventi di «Certe Notti 2026», il progetto che celebra una carriera iniziata nel 1990 e segnata da brani entrati nell'immaginario di intere generazioni.

Successi e traguardi non hanno modificato il suo approccio alla musica. Al centro resta la ricerca artistica e la volontà di creare canzoni capaci di emozionare prima di tutto lui.

Tra i momenti più significativi degli ultimi anni ci sono anche quelli condivisi con il figlio Lenny, che ha scelto di seguire la stessa strada nel mondo della musica.

Il 2026 rappresenta una tappa particolarmente simbolica per il rocker emiliano. Le celebrazioni di «Certe Notti» hanno già attraversato l'Europa e gli stadi italiani, da Bibione a San Siro.

Il tour proseguirà in autunno con 14 date nei principali palasport del Paese. La tournée partirà il 22 settembre dall'Arena di Verona e si concluderà il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano.

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