Luciano Ligabue

Nuova edizione del libro d’esordio del 1997: il volume ampliato esce il 5 maggio, mentre il rocker è in tour europeo.

Covermedia Covermedia

Luciano Ligabue rilancia il libro ampliato mentre attraversa l'Europa in tour.

A quasi trent’anni dall’uscita originale di «Fuori e dentro il borgo», il volume torna in una versione rivista che include un testo inedito e la sceneggiatura integrale di «Radiofreccia», come confermato da ANSA.

Pubblicata da Mondadori, con uscita fissata al 5 maggio 2026, l’operazione riporta al centro l’esordio narrativo del rocker emiliano.

Il ritorno del libro segna anche una riflessione sul rapporto tra scrittura e musica. La prima permette uno sviluppo più ampio e stratificato, mentre la seconda resta legata a tempi più immediati.

Lo stesso Luciano Ligabue, secondo ANSA, collega questa nuova edizione a una dimensione creativa più profonda, spiegando che il progetto nasce anche come riflessione «sul valore della scrittura e della creatività».

Tour al via

Secondo ANSA, il progetto editoriale arriva «in parallelo al tour», evidenziando un legame tra pagina e palco. La ripubblicazione non è quindi solo un recupero, ma accompagna una fase in cui le due dimensioni restano distinte e complementari.

Il calendario conferma questa doppia direzione: il 18 maggio la presentazione al Salone del Libro di Torino e il 12 luglio un evento a Correggio segnano il ritorno alla scrittura.

Nel frattempo, l’European Tour 2026 e le date negli stadi italiani – tra Roma, Torino e Milano – accompagnano il percorso fino al 21 giugno alla RCF Arena di Reggio Emilia per «La Notte di Certe Notti», appuntamento centrale dell’estate live.