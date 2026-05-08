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Milano Ligabue inaugura l'Unipol Dome con un brano inedito contro la violenza sulle donne

Covermedia

8.5.2026 - 11:10

Luciano Ligabue
Luciano Ligabue

Fiorella Mannoia, ospite della serata, lancia il nuovo evento benefico all'Arena di Verona.

Covermedia

08.05.2026, 11:10

08.05.2026, 11:25

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Luciano Ligabue ha presentato a Milano un nuovo brano contro la violenza di genere.

16mila spettatori sold out hanno riempito l'Unipol Dome di Santa Giulia per «La Prima Notte – Music Opening Ceremony», il concerto-evento che ha inaugurato ufficialmente la nuova arena milanese.

La serata, andata in scena mercoledì 6 maggio, ha visto accanto al rocker emiliano anche Fiorella Mannoia, Emma, Giuliano Sangiorgi e Luca Carboni.

Il nuovo brano «Nessuno è di qualcuno»

Il momento centrale della serata è arrivato quando il cantautore ha interrotto il live per presentare «Nessuno è di qualcuno», inedito dedicato al tema della violenza sulle donne.

«Una donna su tre è vittima di violenza. Ho scritto questa canzone pensando a loro», ha spiegato dal palco.

Come riportato da «Il Fatto Quotidiano» e «Corriere della Sera», i proventi del brano saranno devoluti alla Fondazione «Una Nessuna Centomila», associazione nata nel 2022 per sostenere i centri antiviolenza e promuovere campagne di sensibilizzazione sul tema.

Nuovo concerto-evento di «Una Nessuna Centomila»

La presenza di Fiorella Mannoia è legata proprio al progetto benefico. La cantante romana, tra le fondatrici della fondazione insieme a numerose artiste italiane, ha raggiunto Ligabue sul palco dell'Unipol Dome per annunciare il nuovo concerto-evento di «Una Nessuna Centomila», previsto il 21 settembre all'Arena di Verona.

«La violenza non è solo fisica, è controllo, possesso, manipolazione», ha dichiarato davanti al pubblico milanese, collegando direttamente il nuovo brano alla missione dell'associazione.

Tra classici del repertorio, ospiti e grande produzione scenica, la serata ha segnato il primo vero banco di prova della venue di Santa Giulia. Dopo Ligabue, l'Unipol Dome ospiterà i prossimi concerti della stagione 2026, mentre il rocker tornerà nella struttura il 24 ottobre.

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