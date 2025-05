Lucio Corsi Diego Puletto

«Il mio approccio è lo stesso del Festival di Sanremo: incentrerò il discorso sulle parole, questa è la via. E, in una manifestazione internazionale come l'Eurovision Song Contest, per veicolare il mio messaggio utilizzerò i sottotitoli», ha detto Lucio Corsi, in collegamento da Basilea, dove è arrivato per le prime prove e dove rappresenterà l'Italia nella finale del 17 maggio.

Keystone-SDA SDA

«Amo le competizioni, ma ritengo che la musica non sia una competizione. Spero di fare bene all'Eurovision, di suonare bene, perché ci tengo alla mia canzone a prescindere dalla posizione che avrò in classifica. Non miro alla vittoria».

A dargli supporto, ci sarà anche Topo Gigio, che lo aveva accompagnato nella serata delle cover al Festival di Sanremo: è la spokeperson (portavoce, ndr.), ovvero chi annuncia i voti assegnati dall'Italia ai concorrenti in gara.

«Più che spokeperson, sarò spokemouse – precisa in un video il topo più famoso della tv italiana -. Dato che io sono un topo molto buono, ho deciso di stare vicino a Lucio Corsi anche in questa occasione».