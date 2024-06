Lucio Presta sopravvive a un grave incidente: «Vivo per miracolo»

Lucio Presta

Il mezzo agricolo, per cause ancora da chiarire, si è ribaltato, intrappolando l'uomo sotto il suo peso di circa 450 chili.

Un incidente potenzialmente fatale ha coinvolto Lucio Presta, noto agente di numerose celebrità del mondo dello spettacolo e marito della presentatrice Paola Perego.

Il drammatico evento si è verificato mentre Presta stava guidando un trattore nelle sue proprietà a Sabina, nel Lazio. Il mezzo agricolo, per cause ancora da chiarire, si è ribaltato, intrappolando l'uomo sotto il suo peso di circa 450 chili.

Secondo quanto riportato da «Novella 2000», il trattore si è ribaltato e Presta è stato schiacciato, rischiando seriamente la vita. Fortunatamente, l'agente è riuscito a posizionarsi in modo da minimizzare l'impatto, salvaguardando gli organi vitali.

«Quattrocentocinquanta chili di trattore addosso, si è fratturato le costole, ha una spalla messa malaccio, ma per pura fortuna niente di più perché nell'incidente è riuscito a mettersi su un fianco, proteggendo gli organi vitali dall'impatto con il mezzo agricolo», scrive il periodico.

Presta ricoverato in ospedale

Lucio Presta è stato prontamente soccorso e ricoverato in ospedale dove ha subito un intervento chirurgico. Durante la convalescenza, l'agente ha rivelato come solo l'istinto e una buona dose di fortuna gli abbiano permesso di evitare danni maggiori: «Se non fossi riuscito a mettermi sul fianco mi sarei schiacciato gli organi interni».

Questo periodo si rivela particolarmente difficile per la famiglia Presta-Perego. Paola Perego, che recentemente ha combattuto una battaglia contro il cancro al rene, è ora costretta a rinunciare a importanti impegni sociali per assistere il marito durante la sua convalescenza. La conduttrice aveva subito un intervento chirurgico conservativo a gennaio, dopo che una diagnosi di carcinoma era stata confermata da una Tac.

«Ogni anno faccio gli esami del sangue e un'ecografia addominale. Da una di queste ecografie il medico si è accorto che c'era qualcosa che non andava al rene. Immediatamente abbiamo approfondito con una Tac e la diagnosi è stata di carcinoma. Insomma, avevo un cancro», aveva condiviso Perego con «Ok Salute».

