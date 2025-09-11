Ma arriva subito la replicaLucrezia Lante della Rovere: «Non sono mica Alba Parietti, che si innamora ogni 5 minuti»
ai-scrape
11.9.2025 - 21:43
Lucrezia Lante della Rovere ha lanciato una frecciata ad Alba Parietti in televisione, commentando la sua vita amorosa. La Parietti ha risposto su Instagram, definendo le parole dell'attrice poco rispettose e aspettandosi delle scuse.
Un inaspettato scambio di battute ha avuto luogo tra Lucrezia Lante della Rovere e Alba Parietti, due figure molto amate dal pubblico italiano.
Durante un'apparizione televisiva, infatti, la prima ha dichiarato: «Non sono mica come Alba che si innamora ogni 5 minuti, beata lei!».
La risposta piccata di Alba
Affermazione, questa, che ha suscitato la reazione della Parietti, che ha risposto su Instagram, sottolineando come esprimere giudizi superficiali sulle relazioni altrui possa essere una forma di violenza.
«Esprimere giudizi superficiali su relazioni altrui, senza conoscerne i fatti né la sostanza, non solo è arbitrario e un po’ stupido, ma rischia anche di diventare una forma di violenza, soprattutto quando lo si fa in pubblico, in una trasmissione televisiva», ha detto la presentatrice televisiva come riportato da «Oggi».