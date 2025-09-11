Alba Parietti in compagnia di Fabio Adami (foto d'archivio) IMAGO/ZUMA Press

Lucrezia Lante della Rovere ha lanciato una frecciata ad Alba Parietti in televisione, commentando la sua vita amorosa. La Parietti ha risposto su Instagram, definendo le parole dell'attrice poco rispettose e aspettandosi delle scuse.

Hai fretta? blue News riassume per te Nel corso della trasmissione tv «La volta buona», Lucrezia Lante della Rovere ha detto a proposito di amori: «Non sono mica Alba (Parietti), che si innamora ogni 5 minuti».

Piccata la riposta della Parietti, che ha criticato la superficialità del commento dell'attrice romana e da lei si aspetta ora delle scuse.

Lante della Rovere ha affermato di essere single da sette anni, dopo i suoi due grandi amori: Giovanni Malagò e Luca Barbareschi. Mostra di più

Un inaspettato scambio di battute ha avuto luogo tra Lucrezia Lante della Rovere e Alba Parietti, due figure molto amate dal pubblico italiano.

Durante un'apparizione televisiva, infatti, la prima ha dichiarato: «Non sono mica come Alba che si innamora ogni 5 minuti, beata lei!».

La risposta piccata di Alba

Affermazione, questa, che ha suscitato la reazione della Parietti, che ha risposto su Instagram, sottolineando come esprimere giudizi superficiali sulle relazioni altrui possa essere una forma di violenza.

«Esprimere giudizi superficiali su relazioni altrui, senza conoscerne i fatti né la sostanza, non solo è arbitrario e un po’ stupido, ma rischia anche di diventare una forma di violenza, soprattutto quando lo si fa in pubblico, in una trasmissione televisiva», ha detto la presentatrice televisiva come riportato da «Oggi».

Gi amori passati e presenti di Lucrezia

L'attrice 59enne, ospite nel programma «La volta buona», ha parlato della sua vita sentimentale, affermando di essere single da sette anni.

Ha pure ricordato i suoi due grandi amori: Giovanni Malagò, padre delle sue figlie gemelle, e Luca Barbareschi, con cui ha vissuto una relazione intensa durata sette anni.

Nonostante il periodo di solitudine, Lucrezia ha spiegato di avere altre priorità e ha commentato: «Mica sono Alba Parietti, che si innamora ogni 5 minuti. Beata lei!».

La Risposta di Alba

La 64enne presentatrice, su Instagram, ha affermato di aver avuto pochi amori «profondi e significativi» e lunghi periodi di solitudine, «anche 5 o 6 anni».

Ha criticato la superficialità del commento di Lucrezia e si aspetta ora delle scuse da parte dell'attrice romana, sentendosi ferita dalla leggerezza con cui è stata trattata la questione.

Il redattore ha scritto parte di questo articolo con l'aiuto dell'IA.