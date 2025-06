Lucrezia Lante Della Rovere

Tra cocaina, pistole e madri ingombranti: il racconto shock dell'attrice a «Belve».

Covermedia Covermedia

Un'infanzia tra cocaina, pistole e bottiglie rotte.

Lucrezia Lante della Rovere non ha usato mezze misure per raccontarsi davanti a Francesca Fagnani, ospite a «Belve».

L'attrice, come sempre diretta e senza filtri, ha riportato alla luce episodi che non tutti si sarebbero aspettati.

«A casa mia c'era di tutto: pistole, cocaina, eroina. Una volta mia madre e il suo compagno si inseguirono con i colli di bottiglia rotti. Io rimasi lì, pietrificata».

«Non volevo essere la sua fotocopia»

Un'infanzia turbolenta, vissuta all'ombra ingombrante di Marina Ripa di Meana, che non è stata solo una madre famosa ma, secondo Lucrezia, una donna che ha cercato in tutti i modi di plasmarla a sua immagine.

«Voleva che fossi spregiudicata come lei. Ma io volevo essere me stessa, non la sua fotocopia».

Sulle dichiarazioni di Marina – quella famosa frase in cui diceva di essersi prostituita per procurare droga al compagno dell'epoca – Lucrezia getta ombre: «Probabilmente era una provocazione. Mia madre amava dire cose forti per colpire».

La vita sentimentale non è stata meno intensa, a cominciare da quella relazione esplosiva con Luca Barbareschi, definita «troppo rock'n'roll».

Una passione travolgente, che l'ha spinta infine a prendere le distanze: «Dovevo scegliere se vivere da protagonista o da gregaria».

Con Nanni Moretti? «Meglio non esserci»

Non manca un affondo al mondo del cinema italiano. Lucrezia non si sente parte di quel «circoletto» ristretto e autoreferenziale.

E su «Caos calmo», il film con Nanni Moretti, è lapidaria: «Meglio non esserci. Quella scena di sesso con Isabella Ferrari era brutta. Io, al massimo, avrei voluto Brad Pitt, non Moretti».

Oggi continua il suo percorso in teatro e in televisione, forte di una voce indipendente, non allineata, capace ancora di rompere gli schemi. Anche senza colpi di scena. Anche senza pistole.