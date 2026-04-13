Lucy Liu

L'attrice si unisce a Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt nel nuovo capitolo del film cult del 2006. «Sarà altamente divertente», anticipa.

Covermedia Covermedia

Lucy Liu entra nel cast di «Il diavolo veste Prada 2» e mantiene il mistero sul suo personaggio.

L'attrice, già protagonista di «Charlie's Angels» e «Kill Bill: Volume 1», affianca Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci e Emily Blunt nel sequel attesissimo del film del 2006.

Ripensando al set, Liu si dice «una grandissima fan» dell'originale e racconta un'esperienza «da sogno».

«Lavorare con Annie e Meryl nella stessa scena è stato incredibile», aggiunge, sottolineando quanto sia stato stimolante entrare «nel sequel di qualcun altro», anziché in un progetto già suo.

Il suo personaggio non ancora rivelato

Il ruolo dell'attrice resta però avvolto nel segreto: non compare nei trailer e il suo personaggio non è stato ancora rivelato. Una scelta precisa, come conferma lei stessa, convinta che il mistero sia «la cosa speciale» del progetto.

Sul film nel suo insieme, Liu anticipa: «Sarà altamente divertente. Vi darà tutto, anche sul piano visivo, e mostrerà come questi personaggi siano cresciuti e cambiati». E aggiunge: «È quello che il pubblico vuole vedere: capire cosa è diverso dopo vent'anni, perché nessuno vuole ritrovarsi davanti la stessa storia».

Il nuovo capitolo segue ancora Miranda Priestly, il potente direttore di rivista interpretato da Meryl Streep, alle prese con il declino dell'editoria tradizionale e con una nuova sfida: il confronto con Emily, il personaggio di Emily Blunt, ora dirigente di alto livello in un gruppo del lusso che gestisce investimenti pubblicitari cruciali.

«Il diavolo veste Prada 2» arriverà nelle sale il 1° maggio.