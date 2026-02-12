  1. Clienti privati
Mare fuori Luigi Zeno single: «Ho voglia di innamorarmi»

Covermedia

12.2.2026 - 16:30

Luigi Zeno
Luigi Zeno

Il volto di «Mare Fuori» si racconta.

Covermedia

12.02.2026, 16:30

12.02.2026, 19:30

Luigi Zeno sogna l'amore vero.

«Sono ancora single, in attesa di una donna che mi rapisca il cuore». Nessun giro di parole: la confessione arriva dalle pagine di «Novella 2000» e accende immediatamente i riflettori sul lato più intimo del giovane interprete campano.

Il pubblico lo ha conosciuto grazie a «Mare Fuori», serie cult capace di lanciare una nuova generazione di volti televisivi. Ma dietro l'immagine intensa costruita sul set c'è un ragazzo che oggi rivendica il diritto alla leggerezza dei sentimenti. Non una strategia mediatica, bensì una dichiarazione spontanea che racconta un momento di svolta.

Tra fiction, cinema e impegni teatrali, l'agenda resta fitta. Eppure, accanto ai provini e ai nuovi progetti in sviluppo, emerge il desiderio di qualcosa di più personale. Nessuna storia ufficiale, nessun flirt confermato: solo l'attesa di «una donna che rapisca il cuore», come riportato dalla testata diretta da Roberto Alessi.

Intanto, mentre consolida la propria presenza nel panorama audiovisivo italiano, il talento partenopeo guarda avanti. Nuovi casting sono in corso e ulteriori produzioni televisive potrebbero presto arricchire il curriculum. Carriera in ascesa e cuore libero: l'equilibrio perfetto per lasciarsi sorprendere.

Finta dottoressa estetica continua a lavorare... ma come life e neuro coach
Julia Simon, dalla condanna per furto a una compagna di squadra ai due ori olimpici
Lindsey Vonn mostra la sua gamba e rincuora i suoi fans: «Ho subito la terza operazione»
Sonja Nef sul miracolo olimpico di Brignone: «Non è umano. Mai visto una rimonta così nello sci»
Bud Cort, protagonista di «Harold e Maude», è morto a 77 anni

A sorpresa. Adriano Celentano torna a farsi sentire con un video e con una frase enigmatica

A sorpresaAdriano Celentano torna a farsi sentire con un video e con una frase enigmatica

Cinema in lutto. Bud Cort, protagonista di «Harold e Maude», è morto a 77 anni

Cinema in luttoBud Cort, protagonista di «Harold e Maude», è morto a 77 anni

Una serata virale. Emma Marrone, Elisa e Giorgia: la reunion che fa impazzire i fan

Una serata viraleEmma Marrone, Elisa e Giorgia: la reunion che fa impazzire i fan