Luigi Zeno

Il volto di «Mare Fuori» si racconta.

Covermedia Covermedia

Luigi Zeno sogna l'amore vero.

«Sono ancora single, in attesa di una donna che mi rapisca il cuore». Nessun giro di parole: la confessione arriva dalle pagine di «Novella 2000» e accende immediatamente i riflettori sul lato più intimo del giovane interprete campano.

Il pubblico lo ha conosciuto grazie a «Mare Fuori», serie cult capace di lanciare una nuova generazione di volti televisivi. Ma dietro l'immagine intensa costruita sul set c'è un ragazzo che oggi rivendica il diritto alla leggerezza dei sentimenti. Non una strategia mediatica, bensì una dichiarazione spontanea che racconta un momento di svolta.

Tra fiction, cinema e impegni teatrali, l'agenda resta fitta. Eppure, accanto ai provini e ai nuovi progetti in sviluppo, emerge il desiderio di qualcosa di più personale. Nessuna storia ufficiale, nessun flirt confermato: solo l'attesa di «una donna che rapisca il cuore», come riportato dalla testata diretta da Roberto Alessi.

Intanto, mentre consolida la propria presenza nel panorama audiovisivo italiano, il talento partenopeo guarda avanti. Nuovi casting sono in corso e ulteriori produzioni televisive potrebbero presto arricchire il curriculum. Carriera in ascesa e cuore libero: l'equilibrio perfetto per lasciarsi sorprendere.