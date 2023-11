Luis Sal

La tensione tra il rapper e lo youtuber è alle stelle: smentite le voci recenti che suggerivano un possibile accordo economico per porre fine alla diatriba.

È guerra conclamata tra Fedez e Luis Sal, impegnati in un’aspra battaglia che finirà in tribunale. Nessun compromesso quindi è stato trovato sul podcast Muschio Selvaggio.

La controversia tra i due celebri personaggi ha tenuto in scacco l'attenzione del pubblico per mesi: Luis Sal è stato il primo a rompere il silenzio, scegliendo proprio il profilo Instagram di Muschio Selvaggio per commentare la situazione.

«Piccolo aggiornamento, non c'è stato alcun accordo, tanto meno di riservatezza, e anzi siamo in causa (fatta da Federico) e mi sto difendendo». Il post era accompagnato da una foto che lo ritraeva con una maschera sul viso, simbolo della sua determinazione a combattere la controversia.

La risposta di Fedez

Fedez ha risposto poco dopo, utilizzando le Stories di Instagram dello stesso account del podcast.

«Confermo, non c'è nessun accordo di riservatezza, non c'è nulla. Quando si ha una società al 50%, le cose si risolvono davanti a un giudice. Così fanno gli adulti». Il rapper ha poi concluso il suo video con una frecciata a Luis Sal, mettendo in evidenza il successo del «nuovo» Muschio Selvaggio, dove al posto di Sal è subentrato Mr. Marra.

«Noi continuiamo a lavorare a testa bassa. Le puntate stanno andando molto bene».

Ecco cosa è successo

Fedez e Luis Sal avevano creato il podcast Muschio Selvaggio e lo avevano condotto insieme fino a febbraio di quest'anno. Successivamente, a marzo, Luis Sal era scomparso dalla scena, scatenando una serie di controversie culminate poi nella chiacchierata faida.

Solo a giungo lo youtuber era riapparso accusando Fedez di aver trasformato Muschio Selvaggio in un programma focalizzato sulla sua figura. Le accuse più gravi riguardavano presunte proposte di «liquidazione» avanzate da Fedez.

«Voleva comprarmi, mi ha detto: 'Vieni a fare una puntata in cui ti scusi per l'assenza con un testo concordato. Ti pago (con l'obbligo di riservatezza) e ti compro il tuo 50%».

