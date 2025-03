Luisa Corna

A 57 anni, Luisa Corna non smette di sorprendere: dopo il matrimonio con un carabiniere più giovane di 15 anni, ora si prepara a conquistare il palco del San Marino Song Contest 2025 con il brano «Il Giorno Giusto», in corsa per l'Eurovision.

Quindici anni di differenza? Poco importa quando l'amore chiama.

Luisa Corna e Stefano Giovino, ufficiale dei carabinieri, hanno detto sì nel settembre 2023, dopo un colpo di fulmine avvenuto durante un evento della Croce Rossa a Palazzolo sull'Oglio. Lui era lì in servizio, lei madrina dell'evento. Da quel giorno, non si sono più lasciati.

Ora vivono a Livorno, dopo un periodo a Brindisi, e la loro relazione è la dimostrazione che l'età è solo un numero: «Le cose che danno gioia vanno vissute» confessa Luisa in un'intervista al «Corriere della Sera», che appare radiosa, innamorata e pronta a una nuova sfida.

Parteciperà all'Eurovision Song Contest?

Se la vita privata le regala serenità, la carriera musicale non è certo da meno. Luisa è tra i finalisti del San Marino Song Contest 2025, il concorso che sceglierà il rappresentante del piccolo Stato all'Eurovision Song Contest.

Il suo brano, «Il Giorno Giusto», porta la firma di Riccardo Brizi e Lorenzo Cilembrini (noto come Il Cile). Sul palco, sarà accompagnata dal corpo di ballo del Centro Studi Danza Joy Dance, in una performance che promette di emozionare.

Ma cosa si aspetta dalla gara? «Voglio semplicemente vivere una bella esperienza e far arrivare la mia musica. Niente rivalità, solo passione» confessa con entusiasmo.

Con l'energia che la contraddistingue, Luisa non nasconde le difficoltà di fare musica in Italia. «Se non sei a Sanremo, le opportunità per portare in giro nuove canzoni sono davvero poche» ammette. E così, quando è arrivata l'occasione del San Marino Song Contest, non ha esitato un secondo.

Dovrà vedersela con nomi come Gabry Ponte, Pierdavide Carone e Marco Carta, ma l'importante, per lei, è il percorso: «Non gareggio contro nessuno, ma per emozionare e raccontare qualcosa di vero».