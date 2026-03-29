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TV Luisa Ranieri annuncia la quarta stagione de «Le indagini di Lolita Lobosco»

Covermedia

29.3.2026 - 13:00

Luisa Ranieri
Luisa Ranieri

L'attrice napoletana Luisa Ranieri tornerà nei panni del vicequestore di Bari per la quarta (e probabilmente ultima) stagione della serie targata Rai «Le indagini di Lolita Lobosco».

Covermedia

29.03.2026, 13:00

29.03.2026, 13:08

Luisa Ranieri tornerà su Rai 1 con la quarta stagione de «Le indagini di Lolita Lobosco», serie TV basata sui romanzi di Gabriella Genisi.

La notizia era nell'aria già da alcune settimane, ma la conferma è arrivata direttamente dall'attrice napoletana, ospite del Bif&st di Bari, dove ha ricevuto il Bif&st Arte del cinema.

«Volete sapere se rifaccio Lolita? Sì, lo rifacciamo», ha dichiarato l'attrice davanti alla platea del teatro Petruzzelli. «Lolita mi è rimasta nel cuore perché è un femminile che in televisione non vedi mai raccontato», ha aggiunto Ranieri, che nella serie interpreta il vicequestore di Bari.

«Lolita è una donna di oggi con tutte le sue contraddizioni, le sue difficoltà, una donna del Sud, che però guarda verso il futuro, moderna, con tutti i conflitti legati a un certo tipo di cultura come la nostra, dove c'è il matriarcato, dove devi sposarti, fare figli e saper cucinare. Da napoletana, quando l'ho letto mi son detta: ma lei è stupenda, io devo fare questo personaggio».

Tuttavia c'è una notizia negativa per i telespettatori: la quarta stagione sarà probabilmente l'ultima. Dopo aver presentato l'undicesimo capitolo, «Una questione di soldi», Gabriella Genisi ha annunciato che ci sarà anche un dodicesimo volume, ma potrebbe essere davvero l'ultimo della saga.

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