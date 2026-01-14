Luisa Ranieri

L'attrice annuncia l'avvio delle riprese e il ritorno sul set della fiction Rai ambientata a Bari.

Covermedia Covermedia

Luisa Ranieri conferma ufficialmente il ritorno de «Le indagini di Lolita Lobosco». La fiction di Rai 1, tra i titoli più seguiti della rete negli ultimi anni, avrà una nuova stagione: ad annunciarlo è stata la stessa attrice protagonista, che ha anticipato anche i tempi di lavorazione.

«La nuova stagione si sta scrivendo», ha spiegato Luisa Ranieri in una recente intervista, precisando che la fase di sviluppo è già avviata. L’attrice ha inoltre confermato che le riprese torneranno a svolgersi a Bari, città centrale nell’identità della serie e del personaggio: «Bari non è solo un’ambientazione, ma una parte della storia».

La produzione, curata da Rai Fiction e Bibi Film TV, sta definendo il calendario con l’obiettivo di avviare il set tra la fine dell’estate e l’autunno. Una tempistica che lascia prevedere il ritorno in palinsesto nella prossima stagione televisiva, compatibilmente con i tempi di lavorazione.

Il legame con la vicequestore nata dai romanzi di Genisi

Luisa Ranieri ha anche riflettuto sul legame con la vicequestore nata dai romanzi di Gabriella Genisi: «Lolita è un personaggio che continua a evolversi. È una donna che lavora, sbaglia, ama, e non rinuncia alla propria libertà».

Un tratto che ha contribuito al successo trasversale della serie, capace di unire il racconto investigativo a un’attenzione costante per la dimensione personale della protagonista.

Dopo tre stagioni caratterizzate da ascolti solidi e continuità editoriale, «Le indagini di Lolita Lobosco» si prepara dunque ad aprire un nuovo capitolo. In parallelo, Luisa Ranieri resta impegnata tra cinema e televisione, in attesa di tornare sul set di uno dei personaggi femminili più riconoscibili della serialità italiana recente.