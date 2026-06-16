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Grandi attori Luisa Ranieri e i «no» a Luca Zingaretti: «Non volevo essere definita sua moglie»

Covermedia

16.6.2026 - 16:30

Luisa Ranieri
Luisa Ranieri

La loro storia d'amore era appena iniziata, ma sul lavoro l'attrice aveva fissato una regola precisa: nessun progetto con il protagonista di «Il commissario Montalbano».

Covermedia

16.06.2026, 16:30

16.06.2026, 16:39

Per anni Luisa Ranieri ha tenuto separati lavoro e vita privata.

Ospite di «Repubblica delle Idee», l'attrice è tornata sui progetti rifiutati all'inizio della relazione con Luca Zingaretti.

Quando il protagonista di «Il commissario Montalbano» era già uno dei volti più popolari della televisione italiana, Ranieri preferiva costruire il proprio percorso lontano dai set condivisi.

«All'inizio non volevo perché lui era molto più famoso di me e non mi andava di essere definita come la moglie di Zingaretti», ha detto.

Con il tempo quell'equilibrio è cambiato. «Quando non mi sono più sentita minacciata da questa etichetta, condividere il lavoro, stare insieme, pensare assieme alle storie è venuto naturale».

Oggi la coppia condivide anche progetti professionali.

Tra questi c'è «La preside», la fiction di Rai 1 interpretata da Ranieri e ideata, scritta e prodotta da Zingaretti, tra i titoli più seguiti della stagione televisiva.

E il lavoro insieme continuerà. Le riprese dei nuovi episodi de «La preside» inizieranno a settembre, riportando sullo schermo il personaggio di Eugenia.

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