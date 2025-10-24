Luisa Ranieri

L'attrice porta sullo schermo la storia ispirata alla dirigente di Caivano: «Gli insegnanti sono eroi invisibili».

Covermedia Covermedia

Luisa Ranieri torna in televisione con «La Preside».

La nuova serie, diretta da Luca Miniero e ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora racconta della dirigente scolastica che ha trasformato un istituto di Caivano in un simbolo di rinascita. Presentata alla Festa del Cinema di Roma, la fiction nasce dal desiderio di raccontare la scuola come luogo di resistenza e cambiamento.

«Era urgente raccontare la scuola», ha spiegato la Ranieri in conferenza stampa. «Ci sono dirigenti e insegnanti che lavorano ogni giorno in silenzio, sottopagati, ma con una dedizione straordinaria. Sono eroi invisibili che i governi non vedono».

Nel ruolo di una preside determinata a restituire dignità e speranza a un quartiere segnato dal degrado, la 51enne unisce forza e sensibilità, portando sullo schermo una figura che incarna il potere dell'istruzione come motore di riscatto.

Prodotta da Rai Fiction e diretta da Miniero, «La Preside» mostra come «gli edifici della scuola e chi li anima possano cambiare il destino di un'intera comunità».

Secondo indiscrezioni, Rai 1 starebbe valutando di affidare alla vincitrice del Nastro d'Argento per «È stata la mano di Dio» un nuovo show in prima serata al sabato: un varietà che unisce musica, narrazione e spettacolo.