Luisa Ranieri

Tra il nuovo film di Ferzan Özpetek e il successo di Lolita Lobosco, l'attrice incanta pubblico e critica con ruoli che lasciano il segno.

Covermedia

«Ferzan non dirige, Ferzan ama».

Così Luisa Ranieri descrive l'esperienza sul set di «Diamanti», l'ultimo attesissimo film di Ferzan Özpetek. Ed è proprio questa la magia che sembra aver accompagnato il 2024 dell'attrice napoletana, protagonista di una stagione straordinaria tra cinema e televisione.

Nel film, uscito a dicembre, La Ranieri è Alberta Canova, una delle due sorelle che guidano una sartoria teatrale nella Roma scintillante degli anni '70. Accanto a Jasmine Trinca, che interpreta la sorella Gabriella, l'attrice dà vita a un personaggio profondo e magnetico, tra tradizione e modernità, in un'opera che Özpetek definisce «una celebrazione del mondo femminile».

Il cast corale – con 18 attrici italiane tra le più talentuose – e l'inconfondibile estetica del regista turco-italiano hanno già conquistato la critica, mentre il pubblico accorre numeroso nelle sale. Per Luisa, però, il successo è qualcosa di più intimo: «Ferzan mi ha spinta a scavare dentro di me. Alberta non è solo un ruolo, è un viaggio emotivo».

Ma il 2024 non si è fermato qui. La Ranieri è tornata sul piccolo schermo con Le indagini di Lolita Lobosco, serie che l'ha consacrata come volto iconico della fiction italiana. La terza stagione, ricca di colpi di scena e inedite sfumature emotive, ha battuto ogni record d'ascolto, confermando che la commissaria di polizia con i tacchi a spillo è ormai un personaggio cult. «Lolita è una donna che ha molto da dire, una forza femminile che non si scusa per essere sé stessa», ha raccontato Luisa in un'intervista recente.

E ancora, l'anno è stato segnato da progetti ambiziosi come «Parthenope» di Paolo Sorrentino – presentato al Festival di Cannes – e «Modì, Three Days on the Wing of Madness», diretto da Johnny Depp, dove interpreta Rosalie Tobia, musa di Amedeo Modigliani. Una sfida dopo l'altra, che La Ranieri affronta con quella grinta e quella grazia che la contraddistinguono.

Nonostante il calendario fitto di impegni, Luisa trova sempre il tempo per le sue passioni e la famiglia, condividendo sui social scatti dal backstage o momenti di vita quotidiana con il marito Luca Zingaretti e le figlie. «Rimanere con i piedi per terra è la vera sfida», dice sorridendo.