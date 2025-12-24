  1. Clienti privati
Una fiction civile Luisa Ranieri è «La Preside» su Rai 1

Covermedia

24.12.2025 - 13:00

Luisa Ranieri
Luisa Ranieri
COvermedia

Dal 12 gennaio una fiction civile che porta la scuola al centro del racconto.

Covermedia

24.12.2025, 13:00

24.12.2025, 13:08

Luisa Ranieri arriva in prima serata su Rai 1 dal 12 gennaio con «La Preside».

Una nuova serie che affronta il tema dell'istruzione come frontiera sociale, senza scorciatoie narrative.

La Ranieri interpreta Eugenia Liguori, dirigente scolastica chiamata a guidare un istituto di Napoli Est in un contesto segnato da dispersione, povertà educativa e criminalità. Il personaggio è ispirato alla storia reale di Eugenia Carfora, preside a Caivano, e restituisce una figura femminile che agisce dentro le regole, scegliendo la fermezza quotidiana invece dell'eroismo. Come ha spiegato l'attrice in occasione della presentazione alla stampa: «La scuola è l'ultimo presidio civile rimasto in alcuni territori, e raccontarla significa raccontare il Paese». Una dichiarazione che chiarisce il perimetro del progetto e il suo intento.

La serie è articolata in quattro prime serate ed è prodotta da Rai Fiction con Bibi Film TV e Zocotoco. La regia è affidata a Luca Miniero, che sceglie un tono misurato, lontano dalla retorica, mentre il soggetto nasce da un'idea di Luca Zingaretti, coinvolto qui in veste creativa. Accanto a Luisa, un cast corale che mescola volti affermati e giovani interpreti, a sottolineare il carattere collettivo della storia.

«Non è una serie consolatoria», ha sottolineato la Ranieri in un'intervista rilasciata durante la promozione, «ma un racconto che mostra quanto sia faticoso restare, scegliere, insistere». Una linea coerente con la tradizione della fiction civile Rai, aggiornata però a un linguaggio più asciutto e contemporaneo.

