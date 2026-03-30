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La quarta stagione prende forma, ma la linea sentimentale resta in bilico.

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Luisa Ranieri conferma lo sviluppo della quarta stagione di «Le indagini di Lolita Lobosco», la serie targata Rai 1 di cui è protagonista.

«Adesso stiamo scrivendo la sceneggiatura della quarta stagione e le riprese potrebbero iniziare tra l’estate e l’autunno», ha dichiarato l’attrice in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, ufficializzando di fatto il nuovo ciclo della serie.

La vicequestore di Bari, personaggio tratto dai romanzi di Gabriella Genisi, ha costruito parte del suo successo sull’equilibrio tra indagini e vita privata, ed è proprio su questo fronte che si concentra l’incertezza narrativa. La rottura con Leon, interpretato da Daniele Pecci, ha infatti lasciato aperta una linea narrativa che la nuova stagione dovrà sviluppare.

Secondo quanto riportato da TVBlog, le prime indicazioni non suggeriscono un ritorno immediato a un equilibrio sentimentale, alimentando l’ipotesi che quella frattura possa rappresentare un punto di ripartenza più che una parentesi. Al momento, tuttavia, non esistono conferme ufficiali sulla direzione della storia né sulla presenza del personaggio nelle nuove puntate.

La serie resta quindi in fase di sviluppo, con sceneggiatura in lavorazione e riprese previste tra estate e autunno 2026, mentre il destino della relazione centrale rimane il nodo principale da sciogliere.