Manuel Bortuzzo

A «Verissimo», il campione paralimpico racconta la fine della relazione con Lulù Selassié: violenze, minacce e una condanna per stalking. Oggi prova a ricominciare, ma le ferite non sono ancora guarite.

Covermedia Covermedia

Manuel Bortuzzo ha scelto di raccontare la sua verità: ospite a «Verissimo», il campione paralimpico ha ripercorso la fine tormentata della sua storia con Lulù Selassié, svelando episodi di violenza, minacce e stalking che hanno lasciato segni profondi nella sua vita.

«Mi ha picchiato, ricattato e minacciato di morte», ha rivelato Bortuzzo, spiegando come, dopo la rottura, l'ex fidanzata si presentasse negli hotel dove soggiornava e gli lasciasse messaggi sotto la porta.

Il giovane atleta ha raccontato di aver dovuto cambiare numero di telefono e abitudini quotidiane: «Dopo un fiume di messaggi che mi tormentavano, ho dovuto bloccarla. Vivevo in uno stato d'ansia, di paura».

Una spirale ossessiva

Manuel ha chiarito di aver cercato a lungo di spiegare le ragioni della separazione: «Tutte le volte le dicevo che non l'avevo lasciata per un'altra donna, ma perché non volevo più stare con lei. Ma niente, continuava a non farsene una ragione».

Una spirale di ossessione che ha portato alla denuncia e alla condanna a un anno e otto mesi per Lulù Selassié.

Nonostante la sentenza, Bortuzzo ha confessato di portare ancora i segni della vicenda: «Soffro ancora di attacchi di panico».

Felice accanto a Costanza

Una ferita aperta che, però, non gli ha impedito di ritrovare un po' di serenità: oggi è felice accanto a Costanza, una ragazza che gli ha restituito la voglia di amare. «Sono molto innamorato», ha detto sorridendo.

La storia tra Manuel e Lulù, nata tra le mura del «Grande Fratello Vip», sembrava una favola.

Ma dietro ai riflettori si nascondeva una realtà dolorosa, che oggi il campione ha avuto il coraggio di raccontare.