Harry vuole difendersi. ats

Harry vuole salire lui stesso sul banco dei testimoni nella sua causa contro l'editore del «Daily Mail». È già il terzo caso del genere e probabilmente l'ultimo. Cosa lo spinge?

DPA dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe Harry ha intrapreso ancora una volta un'azione legale contro la stampa scandalistica britannica.

In un'azione civile intentata da Harry, dalla pop star Elton John e da altre celebrità per presunto spionaggio da parte dell'editore del Daily Mail, il processo inizia oggi a Londra.

Harry e i suoi coimputati accusano l'editore Associated Newspapers Limited (ANL) di aver commissionato metodi di ricerca illegali.

Si prevede che Harry sarà presente di persona in aula durante la prima settimana. Mostra di più

Il principe Harry ha intrapreso un'altra azione legale contro la stampa scandalistica britannica. In un'azione civile intentata dal duca di Sussex, dalla pop star Elton John da altre celebrità in merito al presunto spionaggio da parte dell'editore del «Daily Mail», il processo inizia oggi, lunedì 19 gennaio, a Londra.

Si prevede che il 41enne sarà presente di persona in aula durante la prima settimana. Secondo i media, il figlio minore di re Carlo III salirà sul banco dei testimoni giovedì. La durata del processo è prevista per un totale di nove settimane.

Harry e i suoi coimputati accusano l'editore Associated Newspapers Limited (ANL) di aver commissionato metodi di ricerca illegali. L'editore nega tutte le accuse.

Insetti nelle case e nelle auto?

Secondo i querelanti, i giornalisti avrebbero commissionato a detective privati l'installazione di cimici nelle case e nelle auto delle loro presunte vittime, al fine di trovare materiale per i titoli dei giornali.

Inoltre, le conversazioni telefoniche sarebbero state intercettate e le cartelle cliniche e i dati bancari sarebbero stati consultati illegalmente. Tutto questo sarebbe avvenuto tra il 1993 e il 2011.

Questa è la terza causa di questo tipo per Harry. Ha già citato con successo l'editore del «Daily Mirror» e ha raggiunto un accordo con l'editore del «Sun».

Harry conduce una vera e propria crociata

Si è già seduto sul banco dei testimoni nel processo contro la casa editrice del «Mirror», un evento estremamente insolito per un membro della famiglia reale britannica. I reali evitano queste apparizioni per non rivelare involontariamente altri particolari della loro vita privata. Il motto a palazzo è quindi: «Mai lamentarsi, mai spiegare».

Ma il principe, che si è staccato dalla cerchia dei reali nel 2020 e vive negli Stati Uniti con la moglie Meghan e i loro due figli, da anni conduce una vera e propria crociata contro la stampa scandalistica. Secondo le sue stesse dichiarazioni, vuole dimostrare che i metodi illegali erano sistematici.

Ma questa potrebbe essere l'ultima battaglia: da un lato, Harry ha trascinato i giornali più importanti in tribunale e ha ampiamente esaurito il potenziale di azione legale. Dall'altro, si ipotizza anche che possa avviare una riconciliazione con il padre.

I rapporti con Carlo sono stati a lungo considerati incrinati, anche se di recente c'è stato un primo riavvicinamento. Harry ha fatto visita al padre a Clarence House a Londra nel settembre 2025. Secondo i rapporti della stampa, i due non si vedevano da circa un anno e mezzo: l'incontro ha quindi fatto un po' di scalpore.

Uno scandalo scoppiato nel 2011

È indiscutibile che alcuni giornalisti dei tabloid britannici non si siano sottratti a metodi illegali all'epoca. Non solo le celebrità, ma anche le vittime di reati e i loro parenti sono stati presi di mira da intercettazioni e spionaggio.

Nel 2011 è scoppiato uno scandalo che ha coinvolto il settimanale «News of the World», appartenente all'impero mediatico dell'imprenditore statunitense Rupert Murdoch. Il giornale è stato poi cancellato. L'editore ha poi ammesso che il telefono del principe Harry era stato messo sotto controllo per suo conto.

Tuttavia, non è certo che i querelanti avranno successo anche nel procedimento contro l'ANL. Ad esempio, un testimone chiave ha ritrattato le precedenti dichiarazioni di essere stato coinvolto in metodi di ricerca illegali come investigatore privato per conto del «Daily Mail».

Cosa spinge il principe Harry?

Harry ha ripetutamente chiarito che attribuisce la colpa della morte accidentale della madre, la principessa Diana, avvenuta a Parigi nel 1997, ai paparazzi che all'epoca stavano alle calcagna sue e dei suoi compagni. Ha lasciato intendere più volte di temere che la moglie Meghan potesse subire un destino simile.

Inoltre, ha attribuito la colpa del suo allontanamento dalla cerchia ristretta della famiglia reale, che lui e Meghan hanno completato poco più di cinque anni fa, e della frattura con i membri della famiglia da entrambe le parti, in parte ai media scandalistici, che lo hanno seguito in ogni occasione fin dalla sua infanzia.