L'ultima annotazione di Elisabetta II nel suo diario: ecco cosa scrisse

La regina Elisabetta II è stata sul trono per 70 anni, durante i quali ha tenuto un diario. L'ultima annotazione risale a due giorni prima della sua morte. Ora in un nuovo libro è stato rivelato cosa scrisse.

Durante questo periodo, ha tenuto un diario meticoloso. I suoi appunti riflettevano le sue attività piuttosto che i suoi pensieri e sentimenti.

Ora è stato rivelato quali furono le ultime parole della sovrana britannica, scritte nel suo diario due giorni prima di morire. Mostra di più

Durante i suoi 70 anni sul trono, la regina Elisabetta II annotava regolarmente le attività che svolgeva come reggente.

«Tengo un diario, ma non come quello della regina Vittoria. È piuttosto piccolo», ha rivelato anni fa la monarca, morta l'8 settembre 2022, in un documentario sulla famiglia reale britannica.

Dopo la morte di Vittoria nel 1901, 141 dei suoi diari privati sono stati digitalizzati e pubblicati online. Le brevi annotazioni della madre di Carlo, tuttavia, riflettono le sue attività piuttosto che i suoi pensieri e sentimenti.

La regina prese le sue ultime note due giorni prima di morire

L'ultima annotazione del diario della monarca è stata ora resa pubblica.

Nel libro «Carlo III. Il nuovo re: Storia confidenziale della nuova corte d'Inghilterra», l'esperto di aristocrazia britannica Robert Hardman rivela anche che Elisabetta II tenne il suo diario con sé fino al suo ultimo giorno al castello di Balmoral, in Scozia.

L'ultima annotazione è datata 6 settembre 2022. Due giorni dopo, morì all'età di 96 anni.

«La sua ultima annotazione è stata pratica e concreta», scrive Hardman, spiegando che potrebbe essere la descrizione di una normale giornata di lavoro.

«Edward è venuto a trovarmi»

«Edward è venuto a trovarmi», scrisse la regina nel suo diario due giorni prima di passare a miglior vita. Con Edward, la monarca non si riferiva al figlio minore, il principe Edoardo, ma al suo segretario privato Sir Edward Young.

Tra le altre cose, la Regina e il suo segretario privato discussero del giuramento dei nuovi ministri britannici. Dopo le dimissioni di Boris Johnson da primo ministro del Regno Unito il 7 luglio 2022, Liz Truss è stata nominata suo successore.

Una foto di Truss in udienza con la Regina il 6 settembre 2022 è pure l'ultima fotografia pubblicata della monarca.