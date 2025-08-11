Lo stilista italiano Roberto Cavalli è morto nell'aprile del 2024 (foto d'archivio). KEYSTONE

A un anno dalla scomparsa dello stilista, l'eredità di Roberto Cavalli è divisa tra l'ultima compagna e i sei figli. L'accettazione con beneficio d'inventario e l'invito ai creditori entro ottobre lasciano aperta la questione dei debiti.

Covermedia Covermedia

Sessanta stanze immerse nei colli fiorentini, cornice di feste leggendarie e passerelle private. È qui che, il 12 aprile 2024, si è chiusa la vita di Roberto Cavalli, lasciando un patrimonio che intreccia lusso e creatività.

Oggi quella villa, insieme ai magazzini e laboratori di Bagno a Ripoli, è già in comproprietà tra i sette eredi indicati nel testamento redatto il 29 novembre 2023.

La divisione è in parti uguali: all'ultima compagna, Sandra Nilsson, 39 anni, ex modella ed ex playmate, e ai sei figli dello stilista. Dal primogenito Tommaso, 57 anni, fino al piccolo Giorgio, appena due, nato dalla relazione con Nilsson e chiamato come il padre di Cavalli, assassinato dai nazisti.

Completano la famiglia Cristiana, Rachele, Daniele e Robert, nati dai due precedenti matrimoni con Silvana Giannoni ed Eva Maria Düringer.

«Siamo compatti, allineati, non ci sono dissidi»

Il 15 luglio 2025, il notaio Riccardo Cambi ha pubblicato un invito ai creditori dell'eredità a presentare eventuali richieste entro il 15 ottobre. L'accettazione con beneficio d'inventario, scelta dagli eredi, garantisce che eventuali passività saranno saldate solo entro il valore dei beni ricevuti.

Secondo stime non confermate, il patrimonio complessivo potrebbe collocarsi tra i 200 e i 400 milioni di euro, includendo immobili, terreni, liquidità derivante dalla vendita della maison al fondo Clessidra nel 2015 (circa 230 milioni di euro) e beni di pregio. Tra questi, alcuni media citano lo yacht «Freedom», opere d'arte e altri oggetti di lusso.

Dalla sua Tenuta degli Dei in Toscana, Tommaso Cavalli assicura: «Siamo compatti, allineati, non ci sono dissidi». Fino a ottobre, però, il capitolo finale di questa eredità resta aperto, tra l'eleganza del passato e le incognite dei conti da saldare.