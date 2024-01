Gisele Bündchen

Vania Nonnenmacher si è spenta all’età di 75 anni dopo una battaglia contro il cancro.

Gisele Bündchen piange la morte della madre Vania Nonnenmacher. Come riportato dal magazine brasiliano GZH, la mamma della supermodella si è spenta ieri, domenica 28 gennaio, all’età di 75 anni dopo una battaglia contro il cancro.

Secondo i media locali, Vania era ricoverata presso l’Ospedale Moinhos de Vento di Porto Alegre. Gisele non ha ancora commentato ufficialmente il grave lutto.

La top model ha sempre avuto un rapporto molto forte con la madre; nel 2018 le due posarono insieme per Vogue Brasile.

Nel luglio del 2022, Gisele ha ringraziato la madre per essere stata una grande fonte di ispirazione: «Sarò sempre grata per tutto quello che hai fatto e continui a fare per noi», ha scritto. «Grazie per averci sempre amato, ispirato e fornito degli insegnamenti. Grazie per avermi dato la vita! Ti voglio tanto bene».

Vania era sposata con il professore universitario Valdir Bündchen, con cui ha avuto sei figlie: Gisele e la gemella Patricia, Rafaela, Graziela, Gabriela e Raquel. Ex banchiera, Vania era di nazionalità brasiliana, ma con origini tedesche.

Secondo quanto riportato, la cerimonia funebre si terrà alla Cappella Ecumenica del Crematorio Metropolitano di Porto Alegre.

Covermedia