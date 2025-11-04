Laura Pausini Covermedia

La cantante chiede giustizia dopo la morte del 78enne, travolto da un'auto fuggita senza prestare soccorso nella periferia di Bologna.

Laura Pausini è in lutto per la tragica morte dello zio Ettore.

Il 78enne è stato investito da un'auto pirata mentre percorreva in bicicletta via degli Stradelli Guelfi, alla periferia di Bologna.

L'incidente, avvenuto domenica 2 novembre intorno alle 13:30, è stato causato da un veicolo che non si è fermato a prestare soccorso. L'auto, una Opel Astra nera, è stata ritrovata poco distante, abbandonata lungo la stessa strada. Ettore Pausini, fratello del padre della cantante, era molto conosciuto in zona: «Un uomo immenso», ha ricordato il sindaco di Bologna, esprimendo «vicinanza e cordoglio alla famiglia».

Le indagini sono in corso: gli inquirenti hanno individuato il proprietario del veicolo e stanno cercando il conducente, responsabile dell'impatto mortale. La dinamica resta al vaglio, ma non si esclude la guida in stato di alterazione.

Laura Pausini, profondamente legata alla famiglia e alla sua terra, ha chiesto rispetto e silenzio in queste ore di dolore. La cantante proseguirà comunque i suoi impegni professionali – tra cui le date internazionali del «World Tour 2025» e l'organizzazione di un evento benefico in favore delle vittime della strada – dedicando alla memoria dello zio un'iniziativa di solidarietà che unisca musica e impegno civile.